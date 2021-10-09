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Ливан на несколько дней остался без централизованных источников электроэнергии

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Танкер с мазутом из Ирака стоит на якоре возле электростанции Захрани в Ливане

В стране нет валюты для импорта топлива, а своими ресурсами она не обладает.

На двух крупнейших электростанциях Ливана Захрани и Дейр-Аммар закончилось топливо для котлов (мазут). В результате в субботу, 9 октября, около полудня энергосистема страны оказалась обесточенной, сообщила The Guardian.

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По словам правительственного чиновника, отключение электроэнергии продлится минимум несколько дней.

Ливан уже несколько месяцев страдает от серьезного топливного кризиса, усугубленного коррупцией и плохим правительственным управлением. В сентябре ООН пообещала выделить Ливану 10 млн долларов для борьбы с топливным кризисом.

В стране резко выросли цены на продукты питания и топливо, сообщает Express.

Сейчас государственная электроэнергетическая компания пытается получить мазут со складов армии, но это произойдет не быстро.

Из-за проблем с поставками мазута государственная электрокомпания уменьшила в летний период до двух-четырех часов снабжение населения электричеством. В остальное время свет в дома и учреждения подается от частных электрогенераторов.

Кризисная ситуация усугубилась после решения Центробанка Ливана 12 августа отменить государственные субсидии на горюче-смазочные материалы (ГСМ) из-за сокращения валютных резервов. Это привело к протестам и длинным очередям на АЗС.

22 сентября цены на топливо в стране были увеличены на 15%, за август они выросли на 66%.

Из-за нехватки валюты Ливан практически прекратил импорт топлива, своими же топливными ресурсами страна не обладает.

Ранее Фокус писал о том, что главы ливанской партии "Аль Таухид Аль Араби" Виам Ваххаб для возрождения туризма в стране предлагал привезти 10 000 женщин из России и Украины.

В начале августа Израиль обстрелял Ливан после того, как с юга этой страны прилетели три ракеты.