Ліван на кілька днів залишився без централізованих джерел електроенергії

В країні немає валюти для імпорту палива, а своїми ресурсами вона не володіє.

На двох найбільших електростанціях Лівану Захрані і Дейр-Аммар закінчилося паливо для котлів (мазут). В результаті в суботу, 9 жовтня, близько полудня енергосистема країни виявилася знеструмленою, повідомила The Guardian.

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За словами урядовця, відключення електроенергії триватиме мінімум кілька днів.

Ліван вже кілька місяців страждає від серйозної паливної кризи, посиленою корупцією і поганим урядовим управлінням. У вересні ООН пообіцяла виділити Лівану 10 млн доларів для боротьби з паливною кризою.

У країні різко зросли ціни на продукти харчування і паливо, повідомляє Express.

Зараз державна електроенергетична компанія намагається отримати мазут зі складів армії, але це відбудеться не швидко.

Через проблеми з поставками мазуту державна електрокомпанія зменшила в літній період до двох-чотирьох годин постачання населенню електрики. В інший час світло в будинки і установи подається від приватних електрогенераторів.

Кризова ситуація погіршилася після рішення Центробанку Лівану 12 серпня скасувати державні субсидії на паливно-мастильні матеріали (ПММ) через скорочення валютних резервів. Це призвело до протестів і довгих черг на АЗС.

22 вересня ціни на паливо в країні були збільшені на 15%, за серпень вони зросли на 66%.

Через брак валюти Ліван практично припинив імпорт палива, своїми ж паливними ресурсами країна не володіє.

Раніше Фокус писав про те, що глава ліванської партії "Аль Таухид Аль Арабі" ВІАМ Ваххаб для відродження туризму в країні пропонував привезти 10 000 жінок з Росії та України.

На початку серпня Ізраїль обстріляв Ліван після того, як з півдня цієї країни прилетіли три ракети.