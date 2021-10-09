Ліван на кілька днів залишився без централізованих джерел електроенергії
В країні немає валюти для імпорту палива, а своїми ресурсами вона не володіє.
На двох найбільших електростанціях Лівану Захрані і Дейр-Аммар закінчилося паливо для котлів (мазут). В результаті в суботу, 9 жовтня, близько полудня енергосистема країни виявилася знеструмленою, повідомила The Guardian.
За словами урядовця, відключення електроенергії триватиме мінімум кілька днів.
Ліван вже кілька місяців страждає від серйозної паливної кризи, посиленою корупцією і поганим урядовим управлінням. У вересні ООН пообіцяла виділити Лівану 10 млн доларів для боротьби з паливною кризою.
У країні різко зросли ціни на продукти харчування і паливо, повідомляє Express.
Зараз державна електроенергетична компанія намагається отримати мазут зі складів армії, але це відбудеться не швидко.
Через проблеми з поставками мазуту державна електрокомпанія зменшила в літній період до двох-чотирьох годин постачання населенню електрики. В інший час світло в будинки і установи подається від приватних електрогенераторів.
Кризова ситуація погіршилася після рішення Центробанку Лівану 12 серпня скасувати державні субсидії на паливно-мастильні матеріали (ПММ) через скорочення валютних резервів. Це призвело до протестів і довгих черг на АЗС.
22 вересня ціни на паливо в країні були збільшені на 15%, за серпень вони зросли на 66%.
Через брак валюти Ліван практично припинив імпорт палива, своїми ж паливними ресурсами країна не володіє.
Раніше Фокус писав про те, що глава ліванської партії "Аль Таухид Аль Арабі" ВІАМ Ваххаб для відродження туризму в країні пропонував привезти 10 000 жінок з Росії та України.
На початку серпня Ізраїль обстріляв Ліван після того, як з півдня цієї країни прилетіли три ракети.