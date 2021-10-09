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Ліван на кілька днів залишився без централізованих джерел електроенергії

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ладан, тес, море, танкер, фото
Танкер з мазутом з Іраку стоїть на якорі біля електростанції Захрані в Лівані

В країні немає валюти для імпорту палива, а своїми ресурсами вона не володіє.

На двох найбільших електростанціях Лівану Захрані і Дейр-Аммар закінчилося паливо для котлів (мазут). В результаті в суботу, 9 жовтня, близько полудня енергосистема країни виявилася знеструмленою, повідомила The Guardian.

ладан, карта, електростанції

За словами урядовця, відключення електроенергії триватиме мінімум кілька днів.

Ліван вже кілька місяців страждає від серйозної паливної кризи, посиленою корупцією і поганим урядовим управлінням. У вересні ООН пообіцяла виділити Лівану 10 млн доларів для боротьби з паливною кризою.

У країні різко зросли ціни на продукти харчування і паливо, повідомляє Express.

Зараз державна електроенергетична компанія намагається отримати мазут зі складів армії, але це відбудеться не швидко.

Через проблеми з поставками мазуту державна електрокомпанія зменшила в літній період до двох-чотирьох годин постачання населенню електрики. В інший час світло в будинки і установи подається від приватних електрогенераторів.

Кризова ситуація погіршилася після рішення Центробанку Лівану 12 серпня скасувати державні субсидії на паливно-мастильні матеріали (ПММ) через скорочення валютних резервів. Це призвело до протестів і довгих черг на АЗС.

22 вересня ціни на паливо в країні були збільшені на 15%, за серпень вони зросли на 66%.

Через брак валюти Ліван практично припинив імпорт палива, своїми ж паливними ресурсами країна не володіє.

Раніше Фокус писав про те, що глава ліванської партії "Аль Таухид Аль Арабі" ВІАМ Ваххаб для відродження туризму в країні пропонував привезти 10 000 жінок з Росії та України.

На початку серпня Ізраїль обстріляв Ліван після того, як з півдня цієї країни прилетіли три ракети.