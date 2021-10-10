Во Франции задержали мужчину, попавшего в больницу по личному QR-коду Макрона

Мужчину обязали оплатить штраф в размере 135 евро за использование медицинского пропуска, принадлежащего другому лицу.

В Марселе задержали молодого мужчину, который на входе в больницу показал пропуск с санитарным QR-кодом президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом пишет издание Actu17.

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Охрана медицинского учреждения, выявив использование чужих документов, пропустила мужчину во внутрь здания и вызвала на место ЧП полицейских.

19-летний нарушитель был задержан и сейчас находится под стражей в Марселе. Свой поступок с использованием санитарного QR-кода Макрона мужчина объяснил тем, что "хотел пошутить".

19-летний житель Марселя пытался попасть на прием к доктору, однако у него не было собственного пропуска с санитарным QR-кодом. За использование медицинских документов, принадлежащих другому человеку, мужчине выписан штраф в размере 135 евро. Если нарушитель не оплатит его в срок, тогда размер санкции возрастет до 750 евро.

Если 19-летний житель Марселя совершит в двухнедельный срок аналогичное нарушение — сумма штрафа увеличится до 1500 евро.

Сам же санитарный QR-код президента Эммануэля Макрона опубликовали в социальных сетях еще в конце сентября. После слива данных главе государства пришлось получить новый пропуск, а старый оставили в сети с указанием, что его дальнейшее использование будет расценено как преступление.

Ранее Фокус сообщал про нападение на Эммануэля Макрона в ходе визита в Лион. 20-летний парень кинул в президента Франции яйцо и прокричал "Да здравствует революция!", после чего был задержан правоохранителями.

Также Фокус рассказывал, что Эммануэлю Макрону дали пощечину по время поездки по стране. Инцидент произошел в департамете Дром, куда Макрон приехал для встречи с предпринимателями.