У Франції затримали чоловіка, який потрапив до лікарні по особистому QR-коду Макрона

Чоловіка зобов'язали сплатити штраф у розмірі 135 євро за використання медичного пропуску, що належить іншій особі.

У Марселі затримали молодого чоловіка, який на вході в лікарню показав пропуск з санітарним QR-кодом президента Франції Еммануеля Макрона. Про це пише видання Actu17.

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Охорона медичного закладу, виявивши використання чужих документів, пропустила чоловіка всередину будівлі і викликала на місце НП поліцейських.

19-річний порушник був затриманий і зараз знаходиться під вартою в Марселі. Свій вчинок з використанням санітарного QR-коду Макрона чоловік пояснив тим, що "хотів пожартувати".

19-річний житель Марселя намагався потрапити на прийом до лікаря, однак у нього не було власного пропуску з санітарним QR-кодом. За використання медичних документів, що належать іншій людині, чоловікові виписаний штраф в розмірі 135 євро. Якщо порушник не сплатить його в термін, тоді розмір санкції зросте до 750 євро.

Якщо 19-річний житель Марселя зробить в двотижневий термін аналогічне порушення — сума штрафу збільшиться до 1500 євро.

Сам же санітарний QR-код президента Еммануеля Макрона опублікували в соціальних мережах ще в кінці вересня. Після зливу даних главі держави довелося отримати новий пропуск, а старий залишили в мережі із зазначенням, що його подальше використання буде розцінено як злочин.

Раніше Фокус повідомляв про напад на Еммануеля Макрона в ході візиту в Ліон. 20-річний хлопець кинув в президента Франції яйце і прокричав "Хай живе революція!", Після чого був затриманий правоохоронцями.

Також Фокус розповідав, що Еммануелю Макрона дали ляпаса по час поїздки по країні. Інцидент стався в Департамет Дром, куди Макрон приїхав для зустрічі з підприємцями.