Филиппинский лидер предложил проникать в дома людей и прививать их во сне от коронавируса

Вакцинация в Филиппинах не является обязательной и требует информированного согласия.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный скандальными заявлениями, предложил проникать в дома граждан своей страны и прививать их от COVID-19 во время сна. Об этом сообщает CNN.

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"Проблема в тех, кто не хочет вакцинироваться. Поищите их в своей деревне, пойдем туда, пока они спят, и сделаем им инъекции во сне. Если они не хотят, пойдем к ним в дом и сделаем им инъекцию, когда наступит ночь. Я сделаю это, я найду путь", — заявил скандальный лидер.

Отметим, что в Филиппинах вакцинация не является обязательной, что неоднократно подчеркивал Департамент здравоохранения. Все прививки от COVID-19 в стране требуют информированного согласия.

В том же выступлении Дутерте взял на себя вину за нехватку вакцин против коронавируса в начале года. Он заявил, что был беспомощен, потому что правительство не могло найти ни одной компании, которая бы продавала вакцину Филиппинам.

Страна официально начала кампанию вакцинации против COVID-19 1 марта 2020 года. Первый случай заболевания был зарегистрирован более, чем за год до этого.

По состоянию на 10 октября полную вакцинацию от COVID-19 прошли 23,1 миллиона филиппинцев, а около 26,4 миллиона человек получили свою первую дозу.

Ранее, в июне этого года, Дутерте пригрозил тюремным заключениям филиппинцам за отказ от прохождения вакцинации против COVID-19. Причиной такого заявления стала вспышка заболевания в стране: тогда зафиксировали более 1,3 млн случаев вируса и больше 23 тысяч смертей.

Более того, за отказ от вакцинации Дутерте обещал своим гражданам колоть прививки для свиней — ивермектин (противопаразитный препарат для животных). Эту процедуру он планировал проводить с помощью местных властей.

А весной Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина в Филиппинах, что они могут быть расстреляны. Приказ вести огонь на поражение президент отдал полиции и военным.

В августе 2020 года филиппинский лидер стал первым желающим протестировать на себе российскую вакцину от коронавируса. Таким образом Дутерте хотел продемонстрировать знак дружбы и доверия между странами.