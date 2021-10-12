Філіппінський лідер запропонував проникати в будинки людей і прищеплювати їх уві сні від коронавірусу

Вакцинація в Філіппінах не є обов'язковою і вимагає інформованої згоди.

Президент Філіппін Родріго Дутерте, відомий скандальними заявами, запропонував проникати в будинки громадян своєї країни і прищеплювати їх від COVID-19 під час сну. Про це повідомляє CNN.

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"Проблема в тих, хто не хоче вакцинуватися. Пошукайте їх у своєму селі, підемо туди, поки вони сплять, і зробимо їм ін'єкції уві сні. Якщо вони не хочуть, підемо до них в будинок і зробимо їм ін'єкцію, коли настане ніч. Я зроблю це, я знайду шлях ", — заявив скандальний лідер.

Відзначимо, що в Філіппінах вакцинація не є обов'язковою, на чому неодноразово наголошував Департамент охорони здоров'я. Всі щеплення від COVID-19 в країні вимагають інформованої згоди.

У тому ж виступі Дутерте взяв на себе провину за брак вакцин проти коронавірусу на початку року. Він заявив, що був безпорадний, бо уряд не міг знайти жодної компанії, яка б продавала вакцину Філіппінам.

Країна офіційно розпочала кампанію вакцинації проти COVID-19 1 березня 2020 року. Перший випадок захворювання був зареєстрований більш, ніж за рік до цього.

Станом на 10 жовтня повну вакцинацію від COVID-19 пройшли 23,1 мільйона філіппінців, а близько 26,4 мільйона осіб отримали свою першу дозу.

Раніше, в червні цього року, Дутерте пригрозив тюремним ув'язненням філіппінцям за відмову від проходження вакцинації проти COVID-19. Причиною такої заяви став спалах захворювання в країні: тоді зафіксували понад 1,3 млн випадків вірусу і більше 23 тисяч смертей.

Більш того, за відмову від вакцинації Дутерте обіцяв своїм громадянам колоти щеплення для свиней — івермектин (протипаразитний препарат для тварин). Цю процедуру він планував проводити за допомогою місцевої влади.

А навесні Родріго Дутерте попередив порушників карантину в Філіппінах, що вони можуть бути розстріляні. Наказ вести вогонь на поразку президент віддав поліції і військовим.

У серпні 2020 року філіппінський лідер став першим бажаючим протестувати на собі російську вакцину від коронавірусу. Таким чином Дутерте хотів продемонструвати знак дружби і довіри між країнами.