Британские СМИ опровергли свою же информацию о краже Россией технологий у AstraZeneca

Журналисты извинились за публикацию фейка и опубликовали объяснение российской стороны касательно того, как отличаются вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.

Информация о том, что российские спецслужбы похитили технологию, которая используется британской компанией AstraZeneca при производстве вакцины от коронавируса, для создания препарата "Спутник V" не соответствует действительности. Об этом сообщило британское издание Express, которое вслед за The Sun опубликовало соответствующую информацию.

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"В статье, опубликованной 11 октября 2021 года, ложно подразумевалось, что "Россия якобы скопировала формулу укола AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины, согласно новым сообщениям". Однако до нашего сведения дошла информация, что это было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины Sputnik V — Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи) — широко известна", — говорится в публикации.

Издание удалило новость о том, что спецслужбы РФ похитили британские технологии со своего сайта.

В качестве извинений журналисты опубликовали заявление Российского фонда прямых инвестиций касательно инцидента. В нем идет речь о том, что "Спутник V" основан на человеческих аденовирусах, в то время как препарат от AstraZeneca — на аденовирусах шимпанзе. Также, по словам российской стороны, в "Спутнике" используются два разных вектора (Ad26 и Ad5), в то время как в британской вакцине один и тот же вектор используется дважды.

"Вместо того, чтобы распространять фальшивые истории, британские СМИ и правительственные службы должны лучше защищать репутацию AstraZeneca, безопасной и эффективной вакцины, которая постоянно подвергается нападкам со стороны конкурентов в средствах массовой информации с фактами, вырванными из контекста", — заявили в РФПИ.

Напомним, ранее британская газета The Sun сообщила, что местные спецслужбы заподозрили своих российских коллег в похищении технологии, по которой производится вакцина AstraZeneca для создания российского препарата "Спутник V". Эту информацию также распространило и издание Express. Позже The Sun добавила в свой материал цитаты из заявления РФПИ о том, что эта информация является неправдивой.

Британское правительство в свою очередь от комментариев отказалось.