Британські ЗМІ спростували свою ж інформацію про крадіжку Росією технологій у AstraZeneca

Журналісти вибачилися за публікацію фейку й опублікували пояснення російської сторони щодо того, як відрізняються вакцини "Супутник V" і AstraZeneca.

Інформація про те, що російські спецслужби викрали технологію, яка використовується британською компанією AstraZeneca при виробництві вакцини від коронавірусу, для створення препарату "Супутник V" не відповідає дійсності. Про це повідомило британське видання Express, яке слідом за The Sun опублікувало відповідну інформацію.

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"У статті, опублікованій 11 жовтня 2021 року, помилково малося на увазі, що "Росія нібито скопіювала формулу уколу AstraZeneca та використовувала її для створення власної вакцини, згідно з новими повідомленнями". Однак до нашого відома дійшла інформація, що це було брехнею, оскільки інформація про винахідника вакцини Sputnik V — Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології імені Гамалії — широко відома", — йдеться в публікації.

Видання видалило новину про те, що спецслужби РФ викрали британські технології, зі свого сайту.

Як вибачення журналісти опублікували заяву Російського фонду прямих інвестицій щодо інциденту. У ньому йдеться про те, що "Супутник V" заснований на людських аденовірусах, тоді як препарат від AstraZeneca — на аденовірусі шимпанзе. Також, за словами російської сторони, в "Супутнику" використовуються два різні вектори (Ad26 і Ad5), тоді як у британській вакцині один і той же вектор використовується двічі.

"Замість того, щоб поширювати фальшиві історії, британські ЗМІ й урядові служби повинні краще захищати репутацію AstraZeneca, безпечної та ефективної вакцини, яка постійно піддається нападкам з боку конкурентів у засобах масової інформації з фактами, вирваними з контексту", — заявили в РФПІ.

Нагадаємо, раніше британська газета The Sun повідомила, що місцеві спецслужби запідозрили своїх російських колег у викраденні технології, за якою виробляють вакцину AstraZeneca для створення російського препарату "Супутник V". Цю інформацію також розповсюдило й видання Express. Пізніше The Sun додала у свій матеріал цитати із заяви РФПІ про те, що ця інформація є неправдивою.

Британський уряд у свою чергу від коментарів відмовився.