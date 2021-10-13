В Беларуси будут сажать в тюрьму за подписку на "экстремистские" каналы в Telegram

Подписчикам "экстремистских" Telegram-каналов и чатов, согласно решению МВД Беларуси, теперь грозит до семи лет тюрьмы.

Власти Беларуси ввели уголовную ответственность для граждан, которые будут подписаны на "экстремистские" Telegram-каналы. За такое правонарушение грозит ограничение свободы, сообщило ГУ по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси в среду, 13 октября.

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Указано, что 12 октября было принято постановление Совета Министров №575 О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма, регламентирующее порядок реализации положений закона О противодействии экстремизму.

"В этой связи ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях- экстремистскими формированиями! Это означает, что подписчики экстремистских Telegram-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса (до семи лет лишения свободы), как участники экстремистского формирования", – говорится в сообщении.

"Экстремистскими" на сегодняшний день в стране признаны около 180 Telegram-каналов и чатов. Большинство из них критикует режим Александра Лукашенко.

Отметим, что самым крупным среди запрещенных ресурсов в Беларуси является Nexta с почти миллионом подписчиков. Этот Telegram-канал активно освещал протесты после переизбрания Александра Лукашенко. Также среди экстремистских — "Чай з малинавым варэннем", "Страна для жизни", "Беларусь головного мозга" и ByPOL.

Еще экстремистскими были признаны Tut.by и новый проект от его создателей Zerkalo.io. Такое решение принял минский суд в августе после ареста нескольких журналистов ресурса. До преследований портал был самым популярным новостным медиаресурсом в стране.

Фокус писал ранее, что журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко предъявили обвинения после заметки об убийстве сотрудника КГБ. Поводом для обвинения стало то, что в публикации Можейко одноклассница Андрея Зельцера, которого обвиняли в убийстве сотрудника КГБ, охарактеризовала его с хорошей стороны.