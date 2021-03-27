Оппозиционный Telegram-канал NEXTA хотят признать экстремистской организацией в Беларуси, - СМИ

Следователи утверждают, что ресурс якобы неоднократно призывал к протестам и забастовкам, а также координировал "несанкционированные массовые мероприятия".

Редакцию оппозиционного telegram-канала NEXTA, детально освещавшего протесты в Беларуси, которые вспыхнули после президентских выборов, хотят признать иностранной экстремистской организацией и запретить ее на территории республики. Такой шаг инициировал Следственный комитет Беларуси.

В частности, правоохранители активно взялись за Степана Путило, создавшего NEXTA, и ряд лиц, которых подозревают в том, что они раскачивали ситуацию в стране, распространяя "экстремистские материалы".

"В ходе изучения информации, размещенной в указанных интернет-ресурсах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. Полученные результаты психолингвистической экспертизы приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия", – отметили в ведомстве.

В Следкоме также сообщили о том, что уже установлена группа лиц, которые занимались поиском, сбором, анализом и созданием информационных сообщений и материалов для размещения, получая за это деньги. Кроме того, следствия якобы выяснило, что деятельность Путило и его соратников объединена в организацию, офис которой находится в Варшаве (Польша).

"Исходя из всех собранных объективных данных, следователями в их деятельности установлены признаки иностранной экстремисткой организации. В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь", – заявили в СК РБ.

Материалы для этого уже подготовлены и переданы в компетентные органы для принятия решения.

В августе 2020 года Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск. Суд в Минске признал канал NEXTA-Live и его логотип экстремистскими материалами. В начале февраля власти Беларуси направили в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича – главного редактора этого канала.

Последний заявил, что готов вернуться в Беларусь, однако назвал одно условие. "Заявляю о готовности добровольно вернуться в Беларусь и сдаться силовикам в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в Международный суд в Гааге".

Напомним, недавно telegram-канал NEXTA подготовил и опубликовал на YouTube фильм-расследование "Золотое дно" о "недвижимости, автопарке, имуществе и коррупционных схемах Александра Лукашенко". Его авторы утверждают, что Лукашенко фактически приватизировал государственные резиденции Беларуси.