Опозиційний Telegram-канал NEXTA хочуть визнати екстремістською організацією в Білорусі, - ЗМІ

Слідчі стверджують, що ресурс нібито неодноразово закликав до протестів і страйків, а також координував "несанкціоновані масові заходи".

Редакцію опозиційного telegram-каналу NEXTA, що детально висвітлював протести в Білорусі, які спалахнули після президентських виборів, хочуть визнати іноземною екстремістською організацією і заборонити її на території республіки. Такий крок ініціював Слідчий комітет Білорусі.

Зокрема, правоохоронці активно взялися за Степана Путила, котрий створив NEXTA, і ряд осіб, яких підозрюють у тому, що вони розхитували ситуацію в країні, поширюючи "екстремістські матеріали".

"У ході вивчення інформації, розміщеної у зазначених інтернет-ресурсах, слідством зафіксовані і долучені до матеріалів кримінальної справи неодноразові факти закликів до протестів, блокування доріг, страйків, координація несанкціонованих масових заходів із зазначенням конкретних місць проведення, а також маршрутів пересування. Отримані результати психолінгвистичної експертизи долучені до матеріалів кримінальної справи і підтверджують висновки слідства", – зазначили у відомстві.

У Слідкомі також повідомили про те, що вже встановлена група осіб, які займалися пошуком, збором, аналізом і створенням інформаційних повідомлень і матеріалів для розміщення, отримуючи за це гроші. Крім того, слідство нібито з'ясувало, що діяльність Путила і його соратників об'єднана в організацію, офіс якої розташований у Варшаві (Польща).

"Виходячи з усіх зібраних об'єктивних даних, слідчими в їх діяльності встановлені ознаки іноземної екстремістського організації. Зараз УСК по місту Мінську ініційовано визнання редакції, фактично створеної Степаном Путилом й іншими особами, іноземною екстремістською організацією і заборона її діяльності на території Республіки Білорусь", – заявили в СК РБ.

Матеріали для цього вже підготовлені і передані до компетентних органів для ухвалення рішення.

У серпні 2020 року Путило був оголошений владою Білорусі в міжнародний розшук. Суд у Мінську визнав канал NEXTA-Live і його логотип екстремістськими матеріалами. На початку лютого влада Білорусі направила до Польщі документи на екстрадицію Степана Путила і Романа Протасевича – головного редактора цього каналу.

Останній заявив, що готовий повернутися в Білорусь, однак назвав одну умову. "Заявляю про готовність добровільно повернутися в Білорусь і здатися силовикам в обмін на примусове транспортування Лукашенка в Міжнародний суд в Гаазі".

Нагадаємо, нещодавно telegram-канал NEXTA підготував й опублікував на YouTube фільм-розслідування "Золоте дно" про "нерухомість, автопарк, майно і корупційні схеми Олександра Лукашенка". Його автори стверджують, що Лукашенко фактично приватизував державні резиденції Білорусі.