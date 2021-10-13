У Білорусі саджатимуть у в'язницю за підписку на "екстремістські" канали в Telegram

Підписникам "екстремістських" Telegram-каналів і чатів, згідно з рішенням МВС Білорусі, тепер загрожує до семи років в'язниці.

Влада Білорусі ввела кримінальну відповідальність для громадян, які будуть підписані на "екстремістські" Telegram-канали. За таке правопорушення загрожує обмеження волі, повідомило ГУ в боротьбі з організованою злочинністю МВС Білорусі в середу, 13 жовтня.

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Зазначено, що 12 жовтня було ухвалено постанову Ради Міністрів №575 Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму, яка регламентує порядок реалізації положень закону Про протидію екстремізму.

"У зв'язку з цим ГУБОЗ починає роботу щодо визнання незареєстрованих груп громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, зокрема в месенджерах і соціальних мережах — екстремістськими формуваннями! Це означає, що підписники екстремістських Telegram-каналів і чатів будуть залучатися до кримінальної відповідальності за статтею 361-1 Кримінального кодексу (до семи років позбавлення волі), як учасники екстремістського формування", — йдеться в повідомленні.

"Екстремістськими" на сьогодні в країні визнані близько 180 Telegram-каналів і чатів. Більшість з них критикує режим Олександра Лукашенка.

Зазначимо, що найбільшим серед заборонених ресурсів у Білорусі є Nexta з майже мільйоном підписників . Цей Telegram-канал активно висвітлював протести після переобрання Олександра Лукашенка. Також серед екстремістських — "Чай з малинавым варэннем", "Страна для жизни", "Беларусь головного мозга" і ByPOL.

Ще екстремістськими були визнані Tut.by і новий проєкт від його творців Zerkalo.io. Таке рішення ухвалив мінський суд у серпні після арешту кількох журналістів ресурсу. До переслідувань портал був найпопулярнішим новинним медіаресурсом у країні.

Фокус писав раніше, що журналісту "КП в Білорусі" Геннадію Можейку пред'явили звинувачення після замітки про вбивство співробітника КДБ. Приводом для звинувачення стало те, що в публікації Можейка однокласниця Андрія Зельцера, якого звинувачували у вбивстві співробітника КДБ, охарактеризувала його з хорошого боку.