Воскрес і став популярним: учені заявили, що ШІ зумів повернути до життя і прославити Гітлера

Сучасні технології здатні оживити багатьох давно померлих історичних особистостей. Однак остання доповідь учених свідчить про те, що Інтернет вибрав найжахливішу і найжахливішу з них і успішно проштовхує її в маси.

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Штучний інтелект став інструментом багатьох не найсумлінніших людей, які прагнуть поширювати шкідливу і небезпечну інформацію, і одна з тривожних тенденцій пов'язана з використанням ШІ для своєрідного повернення до життя не кого-небудь, а Адольфа Гітлера, пише The Byte.

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Згідно з нещодавньою доповіддю Інституту стратегічного діалогу (ІСД), екстремісти використовують ШІ для цифрового воскресіння Гітлера, створюючи потік контенту, що змінює його образ і поширюється основними соціальними мережами, як-от TikTok, YouTube, Instagram і X (колишній Twitter). У доповіді ІСД підкреслюється, що в цих відео, створених ШІ, Гітлер виголошує промови, часто перекладені англійською мовою.

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Ці відео привернули до себе велику увагу, деякі з них набрали мільйони переглядів. Особливо шокуючий приклад, наведений у доповіді, стосується всього семи відеороликів, створених штучним інтелектом на YouTube, які у 2024 році вже набрали 6,9 мільйона переглядів. Ба більше, алгоритми цих платформ, схоже, посилюють такий контент, даючи йому змогу досягати більшої кількості користувачів без особливого опору з боку систем модерації контенту. Цей сплеск контенту, створеного ШІ, не тільки прославляє Гітлера, а й намагається зробити з нього одну з найсумнівно найвідоміших фігур в історії, перетворивши на людину, яку "просто неправильно зрозуміли".

Цей зсув в оповіданні збігається зі зростанням екстремістських ідеологій, які знайшли благодатний ґрунт в Інтернеті. У звіті ІСД зазначається, що, крім Гітлера, інші екстремістські угруповання, включно з ІДІЛ, також використовують ШІ для створення складної пропаганди, що робить ці інструменти привабливими для тих, хто прагне просувати радикальні ідеї.

Можливо, найбільш тривожним аспектом є те, як цьому контенту дозволяють поширюватися без будь-якого втручання. У звіті зазначається, що X особливо насичений прогітлерівським контентом. В одному випадку всього 11 постів за один тиждень зібрали 11,2 мільйона переглядів. Незважаючи на явне порушення правил платформи, що забороняють розпалювання ненависті та підбурювання, такий контент часто залишається в мережі надовго, набираючи обертів завдяки акціям і лайкам. Ширші наслідки цієї тенденції викликають тривогу, оскільки інструменти штучного інтелекту стають дедалі доступнішими і недорогими.

Екстремістські угруповання швидко використовують ці технології для створення більш захопливої та переконливої пропаганди. Тепер, коли штучний інтелект генерує реалістичні підробки і клонує голоси, ці групи можуть створювати контент, який має достовірний вигляд і звучить достовірно, що ще більше стирає грань між реальністю і дезінформацією. Зростаюче використання штучного інтелекту в таких цілях відображає більш серйозну проблему для платформ соціальних мереж, які не встигають за темпами технічного прогресу і стрімким поширенням екстремістського контенту, вважають автори доповіді. Наприклад, хоча платформи мають системи для виявлення і видалення шкідливих матеріалів, величезний обсяг і витонченість пропаганди, генерованої ШІ, роблять це завдання набагато складнішим у наші дні.

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