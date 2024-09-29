Воскрес и стал популярным: ученые заявили, что ИИ сумел вернуть к жизни и прославить Гитлера

Современные технологии способы оживить многих давно умерших исторических личностей. Однако последний доклад ученых говорит о том, что Интернет выбрал самую чудовищную и ужасную из них и успешно проталкивает ее в массы.

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Искусственный интеллект стал инструментом многих не самых добросовестных людей, стремящихся распространять вредную и опасную информацию, и одна из тревожных тенденций связана с использованием ИИ для своеобразного возвращения к жизни не кого-нибудь, а Адольфа Гитлера, пишет The Byte.

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Согласно недавнему докладу Института стратегического диалога (ИСД), экстремисты используют ИИ для цифрового воскрешения Гитлера, создавая поток контента, который изменяет его образ и распространяется по основным социальным сетям, таким как TikTok, YouTube, Instagram и X (бывший Twitter). В докладе ИСД подчеркивается, что в этих видео, созданных ИИ, Гитлер произносит речи, часто переведенные на английский язык.

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Эти видео привлекли к себе большое внимание, некоторые из них набрали миллионы просмотров. Особенно шокирующий пример, приведенный в докладе, касается всего семи видеороликов, созданных искусственным интеллектом на YouTube, которые в 2024 году уже набрали 6,9 миллиона просмотров. Более того, алгоритмы этих платформ, похоже, усиливают такой контент, позволяя ему достигать большего числа пользователей без особого сопротивления со стороны систем модерации контента. Этот всплеск контента, созданного ИИ, не только прославляет Гитлера, но и пытается сделать из него одну из самых печально известных фигур в истории, превратив в человека, которого "просто неправильно поняли".

Этот сдвиг в повествовании совпадает с ростом экстремистских идеологий, которые нашли благодатную почву в Интернете. В отчете ИСД отмечается, что, помимо Гитлера, другие экстремистские группировки, включая ИГИЛ, также используют ИИ для создания сложной пропаганды, что делает эти инструменты привлекательными для тех, кто стремится продвигать радикальные идеи.

Возможно, наиболее тревожным аспектом является то, как этому контенту позволяют распространяться без какого-либо вмешательства. В отчете отмечается, что X особенно насыщен прогитлеровским контентом. В одном случае всего 11 постов за одну неделю собрали 11,2 миллиона просмотров. Несмотря на явное нарушение правил платформы, запрещающих разжигание ненависти и подстрекательство, такой контент часто остается в сети надолго, набирая обороты благодаря акциям и лайкам. Более широкие последствия этой тенденции вызывают тревогу, поскольку инструменты искусственного интеллекта становятся все более доступными и недорогими.

Экстремистские группировки быстро используют эти технологии для создания более увлекательной и убедительной пропаганды. Теперь, когда искусственный интеллект генерирует реалистичные подделки и клонирует голоса, эти группы могут создавать контент, который выглядит и звучит достоверно, что еще больше стирает грань между реальностью и дезинформацией. Растущее использование искусственного интеллекта в таких целях отражает более серьезную проблему для платформ социальных сетей, которые не успевают за темпами технического прогресса и стремительным распространением экстремистского контента, считают авторы доклада. Например, хотя платформы имеют системы для обнаружения и удаления вредоносных материалов, огромный объем и изощренность пропаганды, генерируемой ИИ, делают эту задачу гораздо более сложной в наши дни.

Ранее Фокус писал о том, как крохотные искры от растений во время грозы влияют на воздух. Исследование показывает, что электрические заряды на листьях деревьев во время гроз могут генерировать химические вещества, которые способны влиять на качество воздуха.

Также Фокус писал об опасении специалистов по поводу того, что ИИ может стать умнее человека всего за пять лет. Архитекторы искусственного интеллекта предупреждают, что он сможет превзойти людей практически в любой задаче.