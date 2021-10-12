Журналісту "КП в Білорусі" пред'явили звинувачення після замітки про вбивство співробітника КДБ

Колеги Геннадія Можейка припускають, що йому закидають розпалювання соціальної ворожнечі або ворожнечі і образу представника влади. Родичі і адвокат не можуть відвідати його, передавати передачі також заборонено.

Журналісту нині закритого видання "Комсомольская правда в Білорусі" Геннадію Можейку, затриманому 1 жовтня пред'явили звинувачення. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

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Видання робить такий висновок, оскільки співробітника преси не випустили на свободу через 10 днів після затримання.

Колеги затриманого припускають, що йому закидають вчинення злочинів, передбачених ст. 130 (розпалювання соціальної ворожнечі) і ст. 369 (образа представника влади) Кримінального кодексу Білорусі. При цьому зараз Можейко знаходиться у слідчому ізоляторі міста Жодіно в камері з карантином по COVID-19. Таким чином, його не можуть відвідати ні адвокат, ні родичі. Передавати передачі також заборонено.

Можейка затримали після публікації на сайті "КП в Білорусі" замітки, в якій однокласниця Андрія Зельцера, який убив співробітника КДБ, характеризує останнього в роки навчання в школі як "хлопця, який завжди був за правду і вмів постояти за себе", а також зазначила, що не знає, що спонукало його на вбивство. Незважаючи на те, що замітка перебувала на сайті всього сім хвилин, після чого була вилучена, інтернет-ресурс заблокували, а Геннадія затримали.

Фокус раніше писав про те, що в Білорусі затримали 200 осіб за коментарі у соцмережах на тему убитого 28 вересня співробітника білоруського КДБ. Глава Міністерства внутрішніх справ країни Іван Кубрак зажадав, щоб підприємства проводили роз'яснювальні роботи зі своїми співробітниками щодо поведінки в інтернеті.

Також після інциденту ексглава Генштабу Збройних сил Білорусі генерал-майор, а нині депутат Палати представників Олег Білоконев запропонував убити за одного загиблого співробітника КДБ 20 або 100 осіб.

Раніше Фокус розповідав про подробиці події в квартирі співробітника IT компанії EPAM Systems Андрія Зельцера, який не став відкривати двері у свою квартиру силовикам і був ними застрелений.