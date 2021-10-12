Журналисту "КП в Беларуси" предъявили обвинения после заметки об убийстве сотрудника КГБ

Коллеги Геннадия Можейко предполагают, что ему вменяют разжигание социальной вражды или розни и оскорбление представителя власти. Родственники и адвокат не могут посетить его, передавать передачи также запрещено.

Журналисту ныне закрытого издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадию Можейко, задержанному 1 октября, предъявили обвинения. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

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Издание делает такой вывод, поскольку сотрудника прессы не выпустили на свободу через 10 дней после задержания.

Коллеги задержанного предполагают, что ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ст. 130 (разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси. При этом в настоящее время Можейко находится в следственном изоляторе города Жодино в камере с карантином по COVID-19. Таким образом, его не могут посетить ни адвокат, ни родственники. Передавать передачи также запрещено.

Можейко задержали после публикации на сайте "КП в Беларуси" заметки, в которой одноклассница Андрея Зельцера, убившего сотрудника КГБ, характеризует последнего в годы учебы в школе как "парня, который всегда был за правду и умел постоять за себя", а также отметила, что не знает, что подвигло его на убийство. Несмотря на то, что заметка находилась на сайте всего семь минут, после чего была удалена, интернет-ресурс заблокировали, а Геннадия задержали.

Фокус ранее писал о том, что в Беларуси задержали 200 человек за комментарии в соцсетях на тему убитого 28 сентября сотрудника белорусского КГБ. Глава Министерства внутренних дел страны Иван Кубраков потребовал, чтобы предприятия проводили разъяснительные работы со своими сотрудниками касательно поведения в интернете.

Также после инцидента экс-глава Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор, а ныне депутат Палаты представителей Олег Белоконев предложил убить за одного погибшего сотрудника КГБ 20 или 100 человек.

Ранее Фокус рассказывал о подробностях происшествия в квартире сотрудника IT компании EPAM Systems Андрея Зельцера, который не стал открывать двери в свою квартиру силовикам и был ими застрелен.