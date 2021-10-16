В Китае мужчина сжег свою бывшую супругу-блогершу во время прямой трансляции

Женщина вела стрим в популярном аналоге TikTok, когда убийца зашел в комнату, облил ее бензином и поджег. Мужчину приговорили к расстрелу.

В китайской провинции Сичуань мужчина сжег свою бывшую супругу, известную в стране блогершу Ламу, когда она вела прямой эфир. В результате суд приговорил преступника к смертной казни. Об этом сообщает The Chongqing Morning Post.

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По данным журналистов инцидент произошел 14 сентября. Популярная в социальной сети Douyin (аналог TikTok) блогерша Лама, которая прославилась видео о жизни в тибетской деревне, вела прямую трансляцию, когда ее бывший супруг Тан Лу облил ее бензином и поджег. Издание сообщило, что в момент нападения видео сразу же потемнело, а более 400 зрителям были слышны только женские крики.

[ + – ] Кадр из видео Ламы в Douyin

После инцидента 30-летнюю Ламу госпитализировали. Ее родственникам удалось собрать крупную сумму денег на ее лечение, однако уже спустя две недели, 30 сентября, пострадавшая скончалась в реанимации.

Известно, что ранее Лама развелась с супругом спустя 10 лет брака из-за многочисленных нападений на себя и на их двоих детей.

[ + – ] Фото побоев

После развода Тан Лу грозился убить одного из сыновей в случае, если женщина не выйдет за него замуж повторно. Тогда Лама решила пойти на этот шаг, однако вскоре снова ушла от обидчика вместе с детьми. Ее сестра рассказывала журналистам, что она на протяжении многих лет видела следы побоев на лице погибшей.

[ + – ] Муж погибшей блогерши Тан Лу

По версии следствия, мужчина хотел отомстить своей экс-супруге за развод. В четверг, 14 октября, Тан Лу признали виновным в убийстве и приговорили к расстрелу. Также перед этим его обязали выплатить компенсацию семье погибшей.

Напомним, недавно в Казахстане мужчина убил двоих полицейских и троих гражданских лиц во время выселения из дома.

Ранее Фокус писал о том, как в Житомирской области задержали 22-летнего парня по подозрению в убийстве 36-летней женщины и ее 13-летней дочери. Чтобы замаскировать преступление, по версии следствия, он поджег квартиру.