UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

В Китае мужчина сжег свою бывшую супругу-блогершу во время прямой трансляции

189
Китай, поджог, убийство, Лама

Женщина вела стрим в популярном аналоге TikTok, когда убийца зашел в комнату, облил ее бензином и поджег. Мужчину приговорили к расстрелу.

В китайской провинции Сичуань мужчина сжег свою бывшую супругу, известную в стране блогершу Ламу, когда она вела прямой эфир. В результате суд приговорил преступника к смертной казни. Об этом сообщает The Chongqing Morning Post.

По данным журналистов инцидент произошел 14 сентября. Популярная в социальной сети Douyin (аналог TikTok) блогерша Лама, которая прославилась видео о жизни в тибетской деревне, вела прямую трансляцию, когда ее бывший супруг Тан Лу облил ее бензином и поджег. Издание сообщило, что в момент нападения видео сразу же потемнело, а более 400 зрителям были слышны только женские крики.

Блогерша, Китай, поджог
Кадр из видео Ламы в Douyin

После инцидента 30-летнюю Ламу госпитализировали. Ее родственникам удалось собрать крупную сумму денег на ее лечение, однако уже спустя две недели, 30 сентября, пострадавшая скончалась в реанимации.

Известно, что ранее Лама развелась с супругом спустя 10 лет брака из-за многочисленных нападений на себя и на их двоих детей.

Блогерша, Китай, побои, поджог
Фото побоев

После развода Тан Лу грозился убить одного из сыновей в случае, если женщина не выйдет за него замуж повторно. Тогда Лама решила пойти на этот шаг, однако вскоре снова ушла от обидчика вместе с детьми. Ее сестра рассказывала журналистам, что она на протяжении многих лет видела следы побоев на лице погибшей.

Блогерша, Китай, поджог
Муж погибшей блогерши Тан Лу

По версии следствия, мужчина хотел отомстить своей экс-супруге за развод. В четверг, 14 октября, Тан Лу признали виновным в убийстве и приговорили к расстрелу. Также перед этим его обязали выплатить компенсацию семье погибшей.

Напомним, недавно в Казахстане мужчина убил двоих полицейских и троих гражданских лиц во время выселения из дома.

Ранее Фокус писал о том, как в Житомирской области задержали 22-летнего парня по подозрению в убийстве 36-летней женщины и ее 13-летней дочери. Чтобы замаскировать преступление, по версии следствия, он поджег квартиру.