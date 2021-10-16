У Китаї чоловік спалив свою колишню дружину-блогерку під час прямої трансляції

Жінка вела стрім в популярному аналогу TikTok, коли вбивця зайшов до кімнати, облив її бензином і підпалив. Чоловіка засудили до розстрілу.

У китайській провінції Сичуань чоловік спалив свою колишню дружину, відому в країні блогерку Ламу, коли вона вела прямий ефір. В результаті суд засудив злочинця до страти. Про це повідомляє The Chongqing Morning Post.

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За даними журналістів інцидент стався 14 вересня. Популярна в соціальній мережі Douyin (аналог TikTok) блогерку Лама, яка прославилася відео про життя в тибетському селі, вела пряму трансляцію, коли її колишній чоловік Тан Лу облив її бензином і підпалив. Видання повідомило, що в момент нападу відео відразу ж потемніло, а понад 400 глядачам були чутні тільки жіночі крики.

[ + – ] Кадр з відео Лами в Douyin

Після інциденту 30-річну Ламу госпіталізували. Її родичам вдалося зібрати велику суму грошей на її лікування, проте вже за два тижні, 30 вересня, потерпіла померла в реанімації.

Відомо, що раніше Лама розлучилася з чоловіком через 10 років шлюбу, переживши численні напади на себе і на їх двох дітей.

[ + – ] фото побоїв

Після розлучення Тан Лу погрожував вбити одного з синів у випадку, якщо жінка знову не вийде за нього заміж. Тоді Лама вирішила піти на цей крок, однак незабаром знову пішла від кривдника разом з дітьми. Її сестра розповідала журналістам, що вона протягом багатьох років бачила сліди побоїв на обличчі загиблої.

[ + – ] Чоловік загиблої блогерша Тан Лу

За версією слідства, чоловік хотів помститися своїй екс-дружині за розлучення. У четвер, 14 жовтня, Тан Лу визнали винним у вбивстві і засудили до розстрілу. Також перед цим його зобов'язали виплатити компенсацію родині загиблої.

Нагадаємо, нещодавно в Казахстані чоловік убив двох поліцейських і трьох цивільних осіб під час виселення з будинку.

Раніше Фокус писав про те, як в Житомирській області затримали 22-річного хлопця за підозрою в убивстві 36-річної жінки та її 13-річної дочки. Щоб замаскувати злочин, за версією слідства, він підпалив квартиру.