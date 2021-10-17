Спецпосланника Мадуро экстрадировали в США из Кабо-Верде

Островное государство, куда РФ отправила послом Поклонскую, задержало дипломата во время посадки самолета для дозаправки.

В субботу, 16 октября, из островного государства Кабо-Верде, находящегося возле побережья Африки, экстрадировали в США венесуэльца Алекса Сааба, которого Вашингтон обвинил в отмывании денег в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает местный телеканал RTC.

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Сааб является гражданином Венесуэлы. В июле 2019 года он, несмотря на дипломатический статус, был включен в санкционные списки США как организатор "широкой коррупционной сети". По информации Вашингтона, он отмыл 350 миллионов долларов для правительства Мадуро, которого американская сторона не считает легитимным президентом Венесуэлы. В том же году по линии Интерпола был выдан международный ордер на арест Сааба.

В июне 2020 года дипломат был задержан в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал, где приземлился для дозаправки частный самолет, летевший в Иран из Венесуэлы. Силовики Кабо-Верде пошли на такой шаг по запросу американской стороны. Вскоре после задержания Сааба в Венесуэле выразили протест, подчеркнув, что тот является специальным посланником страны в Африканском Союзе.

8 сентября 2021 года Конституционный трибунал Кабо-Верде принял положительное решение касательство экстрадиции венесуэльца. 16 октября Сааба посадили на самолет Министерства юстиции США.

Министр связи и информации Венесуэлы Фредди Ньаньес, в свою очередь, назвал экстрадицию их гражданина в другую страну "похищением". На своей странице в Twitter он написал, что Сааба в Кабо-Верде подвергали пыткам и 491 день держали под стражей без оснований и надлежащих судебных разбирательств. Также министр заявил, что шаги в отношении их гражданина являются "тяжким нарушением прав человека".

"Мы, как суверенное государство, оставляем за собой право принять ответные меры", — подчеркнул Ньаньес.

Напомним, 13 октября стало известно, что президент РФ назначил Наталью Поклонскую, которая до оккупации Крыма была его прокурором, послом в Кабо-Верде. Женщина, в свою очередь, заявила, что довольна будущей работе.

Позже в МИД Украины сообщили, что не оставят без внимания назначение Поклонской и намерены напомнить правительству Кабо-Верде о том, что та находится в розыске за государственную измену против Украины и пребывает под санкциями ЕС, США, Канады и Японии. В МИД РФ же в ответ на эти слова заявили, что у Поклонской есть дипломатический иммунитет.