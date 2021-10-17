Спецпосланця Мадуро екстрадували в США з Кабо-Верде

Острівна держава, куди РФ відправила послом Поклонську, затримало дипломата під час посадки літака для дозаправки.

У суботу, 16 жовтня, з острівної держави Кабо-Верде, яка знаходиться біля узбережжя Африки, екстрадували в США венесуельця Алекса Сааба, якого Вашингтон звинуватив у відмиванні грошей в інтересах президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє місцевий телеканал RTC.

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Сааб є громадянином Венесуели. У липні 2019 року його, попри дипломатичний статус, було включено в санкційні списки США як організатора "широкої корупційної мережі". За інформацією Вашингтона, він відмив 350 мільйонів доларів для уряду Мадуро, якого американська сторона не вважає легітимним президентом Венесуели. У тому ж році по лінії Інтерполу був виданий міжнародний ордер на арешт Сааба.

У червні 2020 року дипломат був затриманий в аеропорту імені Амілкар Кабрала на острові Сал, де приземлився для дозаправляння приватний літак, що летів до Ірану з Венесуели. Силовики Кабо-Верде пішли на такий крок за запитом американської сторони. Незабаром після затримання Сааба в Венесуелі висловили протест, підкресливши, що той є спеціальним посланцем країни в Африканському Союзі.

8 вересня 2021 року Конституційний суд Кабо-Верде прийняв позитивне рішення щодо екстрадиції венесуельця. 16 жовтня Сааба посадили на літак Міністерства юстиції США.

Міністр зв'язку та інформації Венесуели Фредді Ньаньес, своєю чергою, назвав екстрадицію їх громадянина в іншу країну "викраденням". На своїй сторінці в Twitter він написав, що Сааба в Кабо-Верде піддавали тортурам і 491 день тримали під вартою без підстав і належних судових розглядів. Також міністр заявив, що кроки щодо їх громадянина є "тяжким порушенням прав людини".

"Ми, як суверенна держава, залишаємо за собою право вжити кроки у відповідь", — підкреслив Ньаньес.

Нагадаємо, 13 жовтня стало відомо, що президент РФ призначив Наталію Поклонську, яка до окупації Криму була його прокурором, послом в Кабо-Верде. Жінка, своєю чергою, заявила, що задоволена майбутньою роботою.

Пізніше в МЗС України повідомили, що не залишать без уваги призначення Поклонської й мають намір нагадати уряду Кабо-Верде про те, що та перебуває в розшуку за державну зраду проти України та знаходиться під санкціями ЄС, США, Канади та Японії. У МЗС РФ же в відповідь на ці слова заявили, що у Поклонської є дипломатичний імунітет.