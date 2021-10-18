"В меня вселился Бог!": 12-летний ребенок устроил стрельбу в школе под Пермью (фото)

Обезвредить вооруженного стрелка смогла директор учебного заведения, которая уговорила ребенка зайти к себе в кабинет.

12-летний ребенок открыл стрельбу из охотничьего карабина "Сайга" в одной из школ под Пермью. Об этом сообщает Baza.

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Инцидент произошел в понедельник, 18 октября, в поселке Сарс Пермского края.

12-летний Дмитрий Губаев пришел в учебное заведение с охотничьим карабином "Сайга", который он украл у отца, и сделал несколько выстрелов в здании школы.

Как рассказывают очевидцы, во время вооруженного нападения стрелок выкрикивал фразу "В меня вселился Бог". 12-летнего Дмитрия Губаева смогли быстро обезвредить после того, как он сделал несколько выстрелов в потолок и в дверь. Директор учебного заведения в поселке Сарс вышла из своего кабинета и уговорила ребенка зайти к себе.

[ + – ] Стрельба в школе под Пермью

После задержания 12-летний Дима Губаев признался, что в школе хотел расправиться с конкретной девочкой, которая его обижала.

Стрелок до сих пор находится в кабинете директора школы и в своем поступке также обвиняет родного отца, который издевался над его матерью. В результате стрельбы пострадал ребенок — школьник получил порез ноги осколком стекла от двери, В которую выстрелил Дима Губаев.

В учебном заведении, как пишет Интерфакс, 12-летний стрелок встретил свою сестру. Ребенок отказался стрелять в нее и приказал идти домой. После стрельбы в школе под Пермью ученика 6-го класса отправят на психиатрическую экспертизу, а причиной ЧП в учебном заведении могла стать школьная травля.

[ + – ] 12-летний Дима Губаев устроил стрельбу в школе под Пермью

Ранее Фокус сообщал, что юноша устроил стрельбу под школой в Москве. 15-летний стрелок с карабином перелез через забор на территорию лицея №1260, совершил выстрел в воздух из карабина и скрылся с места ЧП. Стрелком оказался 15-летний Александр Соболев.

Также Фокус рассказывал, что силовики провели обыски дома у 15-летнего Александра Соболева, устроившего стрельбу под школой в Москве. В ходе обысков правоохранители выявили целый арсенал страйкбольного оружия.