"У мене вселився Бог!": 12-річна дитина влаштувала стрілянину в школі під Перм'ю (фото)

Знешкодити озброєного стрілка змогла директорка навчального закладу, яка вмовила дитину зайти до себе в кабінет.

12-річна дитина відкрила стрілянину з мисливського карабіна "Сайга" в одній зі шкіл під Перм'ю. Про це повідомляє Baza.

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Інцидент стався в понеділок, 18 жовтня, у селищі Сарс Пермського краю.

12-річний Дмитро Губаєв прийшов до навчального закладу з мисливським карабіном "Сайга", який він украв у батька, і зробив кілька пострілів у будівлю школи.

Як розповідають очевидці, під час збройного нападу стрілок викрикував фразу: "У мене вселився Бог". 12-річного Дмитра Губаєва змогли швидко знешкодити після того, як він зробив кілька пострілів у стелю та у двері. Директорка навчального закладу в селищі Сарс вийшла зі свого кабінету та вмовила дитину зайти до себе.

[ + – ] Стрілянина в школі під Перм'ю

Після затримання 12-річний Діма Губаєв зізнався, що в школі хотів розправитися з конкретною дівчинкою, яка його ображала.

Стрілець досі перебуває в кабінеті директора школи і у своєму вчинку також звинувачує рідного батька, який знущався над його матір'ю. В результаті стрілянини постраждала дитина — школяр отримав поріз ноги уламком скла від дверей, у які вистрілив Діма Губаєв.

У навчальному закладі, як пише "Інтерфакс", 12-річний стрілець зустрів свою сестру. Дитина відмовилася стріляти в неї і наказала йти додому. Після стрілянини в школі під Перм'ю учня 6-го класу відправлять на психіатричну експертизу, а причиною НП у навчальному закладі могло стати шкільне цькування.

[ + – ] 12-річний Діма Губаєв влаштував стрілянину в школі під Перм'ю

Раніше Фокус повідомляв, що юнак влаштував стрілянину під школою в Москві. 15-річний стрілець із карабіном переліз через паркан на територію ліцею №1260, зробив постріл у повітря з карабіна та зник з місця НП. Стрільцем виявився 15-річний Олександр Соболєв.

Також Фокус розповідав, що силовики провели обшуки вдома у 15-річного Олександра Соболєва, який влаштував стрілянину під школою в Москві. У ході обшуків правоохоронці виявили цілий арсенал страйкбольної зброї.