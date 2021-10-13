У винуватця стрілянини біля школи в Москві провели обшуки (фото, відео)

Під час обшуків силовики виявили вдома в Олександра Соболєва арсенал страйкбольної зброї. Батько хлопця стверджує — він просто пішов у ліс постріляти.

У мережі з'явилося відео з квартири 15-річного Олександра Соболєва, який влаштував стрілянину біля московської школи №1260. Кадри обшуків правоохоронців публікує Telegram-канал 112.

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Силовикам вдалося з'ясувати, що підліток захоплюється страйкболом: за місцем проживання виявили арсенал зброї — 2 електричних і 6 спрінгових пістолетів. Інформацію про захоплення стрілка підтвердив і батько юнака. Чоловік повідомив, що його син захоплюється страйкболом і просто пішов у ліс постріляти.

Цікаво, що батьком Саші Соболєва виявився топменеджер нафтової компанії "Лукойл" — Єгор Соболєв. Він обіймає посаду начальника управління стратегічного правління компанії.

[ + – ] Єгор Соболєв

Як відомо, юнака, який влаштував стрілянину біля московської школи №1260, затримали.

Як усе було

15-річний хлопець пробрався на територію занедбаної лікарні в Москві недалеко від навчального закладу, школи №1260, і зробив декілька пострілів у повітря.

Камери відеоспостереження зафіксували, як підозрюваний перелазив через паркан на територію школи і в руках тримав пневматичний карабін, схожий на АК-74. Школу після стрілянини оточили, дітей не випускали з будівлі.

Після інциденту в Москві ввели план "Сирена", який використовується для упіймання озброєних злочинців. Стрілка затримали, під час обшуку правоохоронці знайшли страйкбольну зброю. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

[ + – ] Хлопець влаштував стрілянину біля школи

Раніше Фокус повідомляв про теракт у пермському університеті. Стрілянину з власної вогнепальної зброї влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. У результаті інциденту загинули 8 людей, понад 30 отримали різні травми та поранення.

Ще повідомлялося, що "пермський стрілок" Тимур Бекмансуров, який убив 8 осіб, йде на поправку в лікарні. У будівлі лікарні Пермі посилили охорону для безпеки терориста.