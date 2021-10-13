У виновника стрельбы возле школы в Москве провели обыски (фото, видео)

Во время обысков силовики обнаружили дома у Александра Соболева арсенал страйкбольного оружия. Отец парня утверждает — он просто пошел в лес пострелять.

В сети появилось видео из квартиры 15-летнего Александра Соболева, который устроил стрельбу у московской школы №1260. Кадры обысков правоохранителей публикует Telegram-канал 112.

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Силовикам удалось выяснить, что подросток увлекается страйкболом: по месту жительства обнаружили арсенал оружия — 2 электрических и 6 спринговых пистолетов. Информацию об увлечении стрелка подтвердил и отец юноши. Мужчина сообщил, что его сын увлекается страйкболом и просто пошел в лес пострелять.

Интересно, что отцом Саши Соболева оказался топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" — Егор Соболев. Он занимает должность начальника управления стратегического правления компании.

[ + – ] Егор Соболев

Как известно, юношу, который устроил стрельбу около московской школы №1260, задержали.

Как все было

15-летний парень пробрался на территорию заброшенной больницы в Москве недалеко от учебного заведения, школы №1260, и совершил несколько выстрелов в воздух.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый перелазил через забор на территорию школы и в руках держал пневматический карабин, похожий на АК-74. Школу после стрельбы оцепили, детей не выпускали из здания.

После инцидента в Москве ввели план "Сирена", который используется для поимки вооруженных преступников. Стрелка задержали, при обыске правоохранители нашли страйкбольное оружие. В результате инцидента никто не пострадал.

[ + – ] Парень устроил стрельбу возле школы

Ранее Фокус сообщал про теракт в пермском университете. Стрельбу из собственного огнестрельного оружия устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате инцидента погибли 8 человек, более 30 получили различные травмы и ранения.

Еще сообщалось, что "пермский стрелок" Тимур Бекмансуров, который убил 8 человек, идет на поправку в больнице. В здании больницы Перми усилили охрану для безопасности террориста.