В Эквадоре парусник врезался в мост. Отправившийся ему на помощь буксир затонул (видео)

Экипаж бразильского военного судна "Белый лебедь" пытался избежать столкновения, однако течение было слишком сильным.

В понедельник, 18 октября, в эквадорском портовом городе Гуаякиль учебный парусный корабль Военно-морских сил Бразилии Cisne Branco (Белый лебедь) врезался в разводной пешеходный мост через реку Гуаяс. Отправившийся ему на помощь спасательный буксир затонул. Об этом сообщает издание El Universo.

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По словам очевидцев, парусник пытался остановиться, чтобы избежать удара о мост, однако не смог этого сделать из-за сильного течения.

[ + – ] Кадры столкновения парусника с мостом

На видео с места происшествия запечатлено, как еще одна лодка, которая пыталась отбуксировать корабль, перевернулась во время движения.

Журналисты со ссылкой на ВМС Эквадора сообщили, что во время инцидента никто не пострадал, все члены экипажа самостоятельно покинули борт. На данный момент идет расследование причин инцидента. Бразильское судно тем временем транспортируют в местную гавань, где его ожидает ремонт и проверка исправности перед отправлением из Эквадора.

"Белый лебедь" находился в Гуаякиле для подготовки к парусной регате "Латиноамериканские паруса", которая пройдет в Бразилии в 2022 году в честь в 200-летия независимости страны.

Журналисты отметили, что с 2017 года произошло три таких инцидента. В одном случае авария привела к обрушению 145-метрового пролета моста, ведущего на остров Сантай, который носит статус природоохранной зоны, а в другом корабль столкнулся с другим мостом, который ведет на этот остров из расположенного рядом с Гуаякилем города Дуран.

Напомним, недавно у побережья испанского портового города Виго парусник чуть не разбился о борт огромной яхты российского миллиардера Андрея Мельниченко.

Также Фокус писал о том, как неподалеку от острова Змеиный в Черном море терпело бедствие судно размагничивания Военно-морских сил Украины U-811 "Балта". Корабль потерял ход, у него оказались затоплены по меньшей мере два отсека.