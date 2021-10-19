В Еквадорі вітрильник врізався в міст. Буксир, що відправився йому на допомогу, затонув (відео)

Екіпаж бразильського військового судна "Білий лебідь" намагався уникнути зіткнення, проте течія була занадто сильною.

У понеділок, 18 жовтня, в еквадорському портовому місті Гуаякіль навчальний вітрильний корабель Військово-морських сил Бразилії Cisne Branco (Білий лебідь) врізався в розвідний пішохідний міст через річку Гуаяс. Рятувальний буксир, що відправився йому на допомогу, затонув. Про це повідомляє видання El Universo.

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За словами очевидців, вітрильник намагався зупинитися, щоб уникнути удару об міст, проте не зміг цього зробити через сильну течію.

[ + – ] Кадри зіткнення парусника з мостом

На відео з місця події зафіксовано, як ще один човен, що намагався відбуксирувати корабель, перекинувся під час руху.

Журналісти з посиланням на ВМС Еквадору повідомили, що під час інциденту ніхто не постраждав, усі члени екіпажу самостійно покинули борт. На поточний момент триває розслідування причин інциденту. Бразильське судно тим часом транспортують у місцеву гавань, де його чекає ремонт і перевірка справності перед відправленням з Еквадору.

"Білий лебідь" був у Гуаякілі для підготовки до парусної регати "Латиноамериканські вітрила", яка пройде в Бразилії у 2022 році на честь 200-річчя незалежності країни.

Журналісти зазначили, що з 2017 року відбулося три таких інциденти. В одному випадку аварія призвела до обвалення 145-метрового прольоту мосту, що веде на острів Сантана, який носить статус природоохоронної зони, а в іншому корабель зіткнувся з іншим мостом, який веде на цей острів з розташованого поруч з Гуаякілем міста Дуран.

Нагадаємо, нещодавно біля узбережжя іспанського портового міста Віго парусник ледь не розбився об борт величезної яхти російського мільярдера Андрія Мельниченка.

Також Фокус писав про те, як неподалік від острова Зміїний у Чорному морі терпіло лихо судно розмагнічування Військово-морських сил України U-811 "Балта". Корабель втратив хід, у нього виявилися затоплені щонайменше два відсіки.