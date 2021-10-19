Еще более заразный, чем штамм Дельта: в Британии обнаружили новую мутацию коронавируса

На данный момент ученые не знают, как влияет мутация AY.4.2 на сам вирус, но его заразность может оказаться на 10% выше, чем индийского штамма.

В Великобритании обнаружили мутацию AY.4.2, которая может оказаться на более чем 10% более заразной, чем вирус Дельта. Об этом сообщает Bussines Insider.

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Новая мутация коронавируса является подтипом штамма Дельта, но при этом от нее в последнее время заражается больше людей. Сообщается, что по состоянию на 27 сентября 6% всех зараженных имели именно AY.4.2. Однако точно оценить количество зараженных людей сложно из-за того, что на тот момент было трудно секвенировать мутацию.

"Мы должны работать над более быстрой характеристикой этих и других новых вариантов. У нас есть инструменты", — заявил доктор Скотт Готтлиб.

Также он добавил, что нужно немедленно начать исследовать новую мутацию. Подчеркивается, что AY.4.2 — это единственный подтип штамма Дельта, который неуклонно растет, что может говорить о его преимуществе над Дельтой. При этом выявили новую мутацию пока только в нескольких странах кроме Британии — это США и Дания.

На данный момент неизвестно, каким образом мутация влияет на поведение коронавируса COVID-19. Всего у штамма Дельта есть 56 мутаций, каждый месяц их количество увеличивается на два.

Напомним, согласно данным ВОЗ штамм Дельта коронавируса вытеснил все другие мутации COVID-19. На штаммы альфа, бета и гамма приходится всего 1% всех случаев.

Исследование показало, что американская вакцина Moderna на 95% предотвращает госпитализацию после заражения дельта штаммом, и на 92% защищает от реанимации.