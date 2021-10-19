Ще заразніший, ніж штам Дельта: в Британії виявили нову мутацію коронавірусу

Наразі вчені не знають, як впливає мутація AY.4.2 на сам вірус, але його заразність може виявитися на 10% вищою, ніж індійського штаму.

У Великобританії виявили мутацію AY.4.2, яка може виявитися на більше ніж 10% заразнішою, ніж вірус Дельта. Про це повідомляє Bussines Insider.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Нова мутація коронавірусу є підтипом штаму Дельта, але при цьому від неї останнім часом заражається більше людей. Повідомляється, що станом на 27 вересня 6% всіх заражених мали саме AY.4.2. Однак точно оцінити кількість заражених людей складно через те, що на той момент було важко секвенувати мутацію.

"Ми повинні працювати над швидшою характеристикою цих та інших нових варіантів. У нас є інструменти", — заявив доктор Скотт Готтліб.

Також він додав, що потрібно негайно почати досліджувати нову мутацію. Підкреслюється, що AY.4.2 — це єдиний підтип штаму Дельта, який неухильно зростає, що може говорити про його перевагу над дельтою. При цьому виявили нову мутацію поки тільки в декількох країнах крім Британії — це США і Данія.

Наразі невідомо, яким чином мутація впливає на поведінку коронавірусу COVID-19. Всього у штаму Дельта є 56 мутацій, щомісяця їх кількість збільшується на два.

Нагадаємо, згідно з даними ВООЗ штам Дельта коронавірусу витіснив всі інші мутації COVID-19. На штами альфа, бета і гамма припадає лише 1% всіх випадків.

Дослідження показало, що американська вакцина Moderna на 95% запобігає госпіталізації після зараження дельта штамом, і на 92% захищає від реанімації.