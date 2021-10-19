В дом российского олигарха Дерипаски в США пришло с обыском ФБР (видео)

Рядом с домом олигарха дежурят сотрудники бюро расследований, внутрь никого не пускают. Обыски могут быть связаны с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США пришла с обысками в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на представителя спецслужбы сообщает корреспондент NBC Том Уинтер на своей странице в Twitter.

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По словам журналиста, рядом со зданием дежурят сотрудники спецслужбы, ограничивающие доступ на участок.

Позже Уинтер написал, что обыски могут быть связаны с делом о предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа. По информации журналиста, миллиардер ранее был бизнес-партнером бывшего главы избирательной кампании Трампа — Пола Манафорта, осужденного за финансовые нарушения. Корреспондент утверждает, что, по версии ФБР, финансирование велось через компании Дерипаски, и теперь ему могут инкриминировать подкуп чиновников и коррупцию.

Дерипаска и выборы в США

Российский миллиардер Олег Дерипаска входит в список бизнесменов, кого Министерство финансов США считает близким к президенту РФ Владимиру Путину. Так, его имя фигурировало в расследовании предполагаемого вмешательства РФ в выборы американского президента.

Журналисты сообщали о деловых контактах Дерипаски и Манафорта, который покинул избирательный штаб Трампа после известий о сотрудничестве с Партией регионов в Украине. Он стал первым обвиняемым по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и был осужден.

Летом 2021 года стало известно, что американский суд отказал Дерипаске в иске, в котором тот требовал отменить введенные в отношении него санкции.

Напомним, что для расследования покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, привлекли ФБР США.

Как ранее писал Фокус, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что от участия в выборах главы государства в 2024 году его способна удержать исключительно болезнь. Республиканец, однако, отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.