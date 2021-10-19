У будинок російського олігарха Дерипаски в США прийшло з обшуком ФБР (відео)

Поруч із будинком олігарха чергують співробітники бюро розслідувань, усередину нікого не пускають. Обшуки можуть бути пов'язані з передвиборною кампанією Трампа у 2016 році.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США прийшла з обшуками в будинок російського мільярдера Олега Дерипаски у Вашингтоні. Про це з посиланням на представника спецслужби повідомляє кореспондент NBC Том Вінтер на своїй сторінці у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами журналіста, поруч із будівлею чергують співробітники спецслужби, які обмежують доступ на ділянку.

Пізніше Вінтер написав, що обшуки можуть бути пов'язані зі справою про передвиборну кампанію колишнього президента США Дональда Трампа. За інформацією журналіста, мільярдер раніше був бізнес-партнером колишнього глави виборчої кампанії Трампа — Пола Манафорта, засудженого за фінансові порушення. Кореспондент стверджує, що, за версією ФБР, фінансування велося через компанії Дерипаски, і тепер йому можуть інкримінувати підкуп чиновників і корупцію.

Дерипаска та вибори в США

Російський мільярдер Олег Дерипаска входить у список бізнесменів, кого Міністерство фінансів США вважає близьким до президента РФ Володимира Путіна. Так, його ім'я фігурувало в розслідуванні передбачуваного втручання РФ у вибори американського президента.

Журналісти повідомляли про ділові контакти Дерипаски та Манафорта, який покинув виборчий штаб Трампа після звісток про співпрацю з Партією регіонів в Україні. Він став першим обвинуваченим за результатами розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера та був засуджений.

Улітку 2021 року стало відомо, що американський суд відмовив Дерипасці в позові, у якому той вимагав скасувати введені відносно нього санкції.

Нагадаємо, що для розслідування замаху на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського, залучили ФБР США.

Як раніше писав Фокус, 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що від участі у виборах глави держави у 2024 році його здатна утримати виключно хвороба. Республіканець, однак, зазначив, що зараз почувається добре.