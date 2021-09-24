До розслідування замаху на Шефіра залучили ФБР, — заступник голови МВС

Євген Єнін підкреслив, що українська сторона вирішила прийняти допомогу США, щоб розвіяти сумніви щодо необ'єктивності розслідування.

Для розслідування замаху на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського, залучили Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США. Про це 24 серпня в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

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Чиновник підкреслив, що Київ вирішив прийняти допомогу Вашингтона в цьому питанні для того, щоб в українців і зарубіжних партнерів не було сумнівів щодо об'єктивності розслідування обставин замаху на Шефіра.

"Ми в контакті з ними, триває процес", — повідомив Єнін.

Під час ефіру заступник голови МВС також розповів, що "вони чітко розуміють, що злочинець був не один". Чиновник підкреслив, що в правоохоронців є орієнтовний портрет зловмисника. Також, за його словами, силовики мають інформацію про зріст і вагу людини, яка вчинила замах.

"Це все спростить пошук правопорушника і його спільників", — запевнив Єнін.

Заступник міністра підкреслив, що автомобіль Шефіра не броньований і кулі легко пройшли через двері. За його словами, замах не вдався "виключно завдяки якимсь щасливим моментам".

"Ми розуміємо, що ключовими була зупинка автомобіля і нейтралізація водія…", — зазначив Єнін.

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Нагадаємо, замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра здійснили вранці 22 вересня. Його автомобіль обстріляли з автомата, водія, який перебував за кермом, госпіталізували з кульовими пораненнями. Після інциденту за охорону соратника глави держави взялася СБУ.

Пізніше в ЗМІ повідомляли, що на місці замаху на Шефіра були знайдені 20 угорських гільз, пластикова карта і бляшанка. Також, за інформацією журналістів, правоохоронці встановили, що зловмисник міг утекти з місця злочину на мопеді.