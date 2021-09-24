К расследованию покушения на Шефира привлекли ФБР, - замглавы МВД

Евгений Енин подчеркнул, что украинская сторона решила принять помощь США, чтобы развеять сомнения касательно необъективности расследования.

Для расследования покушения на Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, привлекли Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Об этом 24 августа в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Чиновник подчеркнул, что Киев решил принять помощь Вашингтона в этом вопросе для того, чтобы у украинцев и зарубежных партнеров не было сомнений касательно объективности расследования обстоятельств покушения на Шефира.

"Мы в контакте с ними, идет процесс", — сообщил Енин.

Во время эфира замглавы МВД также рассказал, что "они четко понимают, что преступник был не один". Чиновник подчеркнул, что у правоохранителей есть ориентировочный портрет злоумышленника. Также, по его словам, силовики обладают информацией о росте и весе совершившего покушение.

"Это все упростит поиск правонарушителя и его подельников", — заверил Енин.

Замминистра подчеркнул, что автомобиль Шефира не бронированный и пули легко прошли через двери. По его словам, покушение не удалось "исключительно благодаря каким-то счастливым моментам".

"Мы понимаем, что ключевой была остановка автомобиля и нейтрализация водителя…", — отметил Енин.

[ + – ] Покушение на Шефира: обсуждение в студии Савика Шустера

Напомним, покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершили утром 22 сентября. Его автомобиль обстреляли из автомата, находившегося за рулем водителя госпитализировали с пулевыми ранениями. После инцидента за охрану соратника главы государства взялась СБУ.

Позже в СМИ сообщали, что на месте покушения на Шефира были обнаружены 20 венгерских гильз, пластиковая карта и жестяная банка. Также, по информации журналистов, правоохранители установили, что злоумышленник мог скрыться с места преступления на мопеде.