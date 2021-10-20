Потомок "Дельты". В Великобритании раскрыли подробности о новом штамме COVID-19 (фото)

Ученые предполагают, что мутация AY.4.2 может быть на 15% более передаваемой, однако специалисты не спешат обвинять новый штамм в росте числа зараженных COVID-19 в стране.

В Великобритании стала распространяться новая мутация коронавируса "Дельта" AY.4.2, которая может быть более заразной, чем исходный вариант вируса. Об этом пишет Financial Times.

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Британские ученые Джеффри Барретт и Франсуа Баллу раскрыли детали о новом штамме коронавируса. Мутация AY.4.2, по словам специалистов, на 10-15 процентов более заразная, чем обычная "Дельта".

Если предварительные результаты исследования подтвердятся — мутация AY.4.2 может стать самой заразной с момента начала пандемии COVID-19.

"Но на данном этапе мы должны быть осторожны. Британия — единственная страна, в которой AY.4.2 добился такого успеха, и я все же не исключаю, что его рост является случайным демографическим событием", — предупредил директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

[ + – ] Новая мутация коронавируса Дельта Фото: Financial Times

Не исключено, что после детального анализа ВОЗ присвоит новой мутации коронавируса "Дельта" греческую букву в своей системе именования.

Возникновение AY.4.2 ученые связывают с несколькими причинами:

рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании, увеличение числа госпитализированных и летальных случаев;

несоблюдение социальной дистанции и масочного режима;

игнорирование мер по переводу работников на удаленный формат работы и проветриванию помещений.

Ученые напоминают, что AY.4.2 является одной из 45 существующих мутаций коронавируса "Дельта". Вирус несет две характерные мутации в белке-шипе, которым заражает клетки человека.

Ранее Фокус сообщал, что коронавирус "Дельта" стал доминирующим штаммом на планете. По данным ВОЗ, индийская мутация COVID-19 зафиксирована в 185 странах мира и на этот штамм приходится абсолютное большинство всех случаев заражения на Земле.

Также Фокус в своей статье разбирался, какие меры нужно принять и чего опасаться украинцам накануне новой волны COVID-19, вызванной "Дельта" штаммом.