Нащадок "Дельти". У Великобританії розкрили подробиці про новий штам COVID-19 (фото)

Учені припускають, що мутація AY.4.2 може бути на 15% більше передаваною, проте фахівці не поспішають звинувачувати новий штам у зростанні числа заражених COVID-19 у країні.

У Великобританії стала поширюватися нова мутація коронавірусу "Дельта" AY.4.2, яка може бути заразнішою, ніж вихідний варіант вірусу. Про це пише Financial Times.

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Британські вчені Джеффрі Барретт і Франсуа Баллу розкрили деталі про новий штам коронавірусу. Мутація AY.4.2, за словами фахівців, на 10-15 відсотків заразніша, ніж звичайна "Дельта".

Якщо попередні результати дослідження підтвердяться, мутація AY.4.2 може стати найзаразнішою з моменту початку пандемії COVID-19.

"Але на цьому етапі ми повинні бути обережні. Британія — єдина країна, де AY.4.2 домігся такого успіху, і я все-таки не виключаю, що його зростання є випадковою демографічною подією", — попередив директор Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Баллу.

[ + – ] Нова мутація коронавірусу Дельта Фото: Financial Times

Не виключено, що після детального аналізу ВООЗ надасть новій мутації коронавірусу "Дельта" грецьку букву у своїй системі іменування.

Виникнення AY.4.2 учені пов'язують із кількома причинами:

зростання захворюваності COVID-19 у Великобританії, збільшення числа госпіталізованих і летальних випадків;

недотримання соціальної дистанції та масочного режиму;

ігнорування заходів щодо переведення працівників на віддалений формат роботи та провітрювання приміщень.

Учені нагадують, що AY.4.2 є однією з 45 існуючих мутацій коронавірусу "Дельта". Вірус несе дві характерні мутації в білку-шпильці, яким заражає клітини людини.

Раніше Фокус повідомляв, що коронавірус "Дельта" став домінуючим штамом на планеті. За даними ВООЗ, індійська мутація COVID-19 зафіксована у 185 країнах світу, і на цей штам приходиться абсолютна більшість усіх випадків зараження на Землі.

Також Фокус ц своїй статті розбирався, яких заходів потрібно вжити та чого побоюватися українцям напередодні нової хвилі COVID-19, викликаної "Дельта" штамом.