У берега японского острова появились "корабли-призраки" времен Второй мировой (видео)

24 японских судна, захваченных американскими войсками в ходе битвы за Иводзиму, осели на вулканическом пепле.

Извержения подводных вулканов в районе японского острова Иводзима, которые наблюдались в августе этого года, привели к повышению уровня суши и подъему со дна части 24 транспортных кораблей Военно-морских сил Японии, захваченных войсками США во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал Asahi.

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По данным журналистов, эти судна в ходе вооруженного противостояния были преднамеренно затоплены американцами после окончания войны, чтобы их можно было использовать в качестве волнорезов. Изначально там планировалось построить порт, однако от этой идеи было решено отказаться — остров оказался слишком плоским для этих целей.

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Канал отмечает, что извержения подземных вулканов в этом регионе привели не только к подъему кораблей, но и к образованию нового острова, от которого до сих пор исходит пар при попадании волн.

Битва за Иводзиму началась 16 февраля и завершилась 26 марта 1945 года победой американских войск. Сражение стало одним из самых кровавых в истории армии США — тогда погибли почти 7 тысяч американских солдат и 20 тысяч японских. После окончания Второй мировой остров находился под контролем США, однако в 1968 году эта территория была возвращена Японии. На данный момент на Иводзиме размещена военная база, передает Daily Mail.

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