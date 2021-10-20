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У берега японского острова появились "корабли-призраки" времен Второй мировой (видео)

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Япония, корабли, остров, Вторая мировая
Фото: Скриншот | В Японии на поверхность поднялись корабли времен Второй мировой

24 японских судна, захваченных американскими войсками в ходе битвы за Иводзиму, осели на вулканическом пепле.

Извержения подводных вулканов в районе японского острова Иводзима, которые наблюдались в августе этого года, привели к повышению уровня суши и подъему со дна части 24 транспортных кораблей Военно-морских сил Японии, захваченных войсками США во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал Asahi.

По данным журналистов, эти судна в ходе вооруженного противостояния были преднамеренно затоплены американцами после окончания войны, чтобы их можно было использовать в качестве волнорезов. Изначально там планировалось построить порт, однако от этой идеи было решено отказаться — остров оказался слишком плоским для этих целей.

Японские "корабли-призраки"

Канал отмечает, что извержения подземных вулканов в этом регионе привели не только к подъему кораблей, но и к образованию нового острова, от которого до сих пор исходит пар при попадании волн.

Япония, корабли, Вторая мировая
Япония, корабли, Вторая мировая
Япония, корабли, Вторая мировая
Япония, корабли, Вторая мировая

Битва за Иводзиму началась 16 февраля и завершилась 26 марта 1945 года победой американских войск. Сражение стало одним из самых кровавых в истории армии США — тогда погибли почти 7 тысяч американских солдат и 20 тысяч японских. После окончания Второй мировой остров находился под контролем США, однако в 1968 году эта территория была возвращена Японии. На данный момент на Иводзиме размещена военная база, передает Daily Mail.

Напомним, недавно жительница Эдинбурга (Великобритания) обнаружила в подвале своего дома секретное бомбоубежище времен Второй мировой войны.

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