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Британка нашла в подвале дома тайное бомбоубежище времен Второй мировой (фото)

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Фото: edinburghlive.co.uk | Бомбоубежище в подвале

Когда помещение в подвале расчистили, то обнаружили там аварийный выход, трехъярусные кровати и печь

Жительница Эдинбурга (Великобритания) обнаружила в подвале своего дома секретное бомбоубежище времен Второй мировой войны.

Как пишет Edinburgh Live, 33-летняя Миа Грей переехала с семьей в многоквартирный дом еще в 2016 году. Когда в доме поселилась новая соседка, женщины решили досконально осмотреть подвал здания.

Вместе с Лиз Моубрей она спустилась в подвал и поняла, для чего это помещение предназначалось ранее.

"Мы думали, что подвал служил для хранения вещей. Дверь была слегка приоткрыта, внутри помещение было завалено старыми банками с краской, коврами и тому подобным", – рассказала британка.

Новая соседка, узнав, что хранившиеся в подвале вещи никому не принадлежат, предложила расчистить его.

"Когда мы вынесли мусор, стало очевидно, что помещение использовалось как бомбоубежище", – сообщила Грей.

Так, комната оказалась гораздо больше, чем казалось изначально, внутри стояли две трехъярусные кровати для размещения на случай бомбежек. Также в подвале нашли аварийный выход, старую печь, скамью, стоящую вдоль стены и знак "Не курить".

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Британка, обнаружившая бомбоубежище
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Внутри тайного бомбоубежища
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Подвал дома, где нашли бомбоубежище
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"Подозреваю, что прошлые жильцы дома использовали помещение как кладовку, и никому не пришло в голову очистить комнату от мусора", – добавила Миа Грей.

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