Британка знайшла у підвалі будинку таємне бомбосховище часів Другої світової (фото)

Коли приміщення у підвалі розчистили, то виявили там аварійний вихід, триярусні ліжка і піч.

Мешканка Единбурга (Великобританія) виявила у підвалі свого будинку секретне бомбосховище часів Другої світової війни.

Як пише Edinburgh Live, 33-річна Міа Грей переїхала з родиною в багатоквартирний будинок ще у 2016 році. Коли в будинку оселилася нова сусідка, жінки вирішили досконально оглянути підвал будівлі.

Разом з Ліз Моубрей вона спустилася в підвал і зрозуміла, для чого це приміщення призначалося раніше.

"Ми думали, що підвал служив для зберігання речей. Двері були злегка прочинені, всередині приміщення було завалено старими банками з фарбою, килимами і тому подібним", — розповіла британка.

Нова сусідка, дізнавшись, що зберігалися в підвалі речі нікому не належать, запропонувала розчистити його.

"Коли ми винесли сміття, стало очевидно, що приміщення використовувалося як бомбосховище", — повідомила Грей.

Так, кімната виявилася набагато більше, ніж здавалося спочатку, всередині стояли два триярусних ліжка для розміщення на випадок бомбардувань. Також у підвалі знайшли аварійний вихід, стару піч, лаву, що стоїть уздовж стіни і знак "Не палити".

[ + – ] Британка, яка виявила бомбосховище [ + – ] Усередині таємного бомбосховища [ + – ] Підвал будинку, де знайшли бомбосховище

"Підозрюю, що минулі мешканці будинку використовували приміщення як комору, і нікому не спало на думку очистити кімнату від сміття", — додала Міа Грей.

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