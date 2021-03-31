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Британка знайшла у підвалі будинку таємне бомбосховище часів Другої світової (фото)

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Великобританія, Едінбург, будинок, бомбосховище,
Фото: edinburghlive.co.uk | Бомбосховище в підвалі

Коли приміщення у підвалі розчистили, то виявили там аварійний вихід, триярусні ліжка і піч.

Мешканка Единбурга (Великобританія) виявила у підвалі свого будинку секретне бомбосховище часів Другої світової війни.

Як пише Edinburgh Live, 33-річна Міа Грей переїхала з родиною в багатоквартирний будинок ще у 2016 році. Коли в будинку оселилася нова сусідка, жінки вирішили досконально оглянути підвал будівлі.

Разом з Ліз Моубрей вона спустилася в підвал і зрозуміла, для чого це приміщення призначалося раніше.

"Ми думали, що підвал служив для зберігання речей. Двері були злегка прочинені, всередині приміщення було завалено старими банками з фарбою, килимами і тому подібним", — розповіла британка.

Нова сусідка, дізнавшись, що зберігалися в підвалі речі нікому не належать, запропонувала розчистити його.

"Коли ми винесли сміття, стало очевидно, що приміщення використовувалося як бомбосховище", — повідомила Грей.

Так, кімната виявилася набагато більше, ніж здавалося спочатку, всередині стояли два триярусних ліжка для розміщення на випадок бомбардувань. Також у підвалі знайшли аварійний вихід, стару піч, лаву, що стоїть уздовж стіни і знак "Не палити".

Британка, яка виявила бомбосховище
Британка, яка виявила бомбосховище
Усередині таємного бомбосховища
Усередині таємного бомбосховища
Підвал будинку, де знайшли бомбосховище
Підвал будинку, де знайшли бомбосховище
Британка, яка виявила бомбосховище
Усередині таємного бомбосховища
Підвал будинку, де знайшли бомбосховище

"Підозрюю, що минулі мешканці будинку використовували приміщення як комору, і нікому не спало на думку очистити кімнату від сміття", — додала Міа Грей.

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