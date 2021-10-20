Біля берега японського острова з'явилися "кораблі-примари" часів Другої світової (відео)

24 японські судна, захоплених американськими військами в ході битви за Іводзіму, осіли на вулканічному попелі.

Виверження підводних вулканів у районі японського острова Іводзіма, які спостерігалися в серпні цього року, призвели до підвищення рівня суші та підйому з дна частини 24 транспортних кораблів Військово-морських сил Японії, захоплених військами США в часи Другої світової війни. Про це повідомляє телеканал Asahi.

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За даними журналістів, ці судна в ході збройного протистояння були навмисно затоплені американцями після закінчення війни, щоб їх можна було використовувати як хвилерізи. Спочатку там планувалося побудувати порт, однак від цієї ідеї було вирішено відмовитися — острів виявився занадто плоским для цих цілей.

[ + – ] Японські "кораблі-примари"

Канал зазначає, що виверження підземних вулканів у цьому регіоні призвели не тільки до підйому кораблів, а й до утворення нового острова, від якого до цих пір виходить пар при потраплянні хвиль.

Битва за Іводзіму почалася 16 лютого та завершилася 26 березня 1945 року перемогою американських військ. Бій став одним із найкривавіших в історії армії США — тоді загинули майже 7 тисяч американських солдатів і 20 тисяч японських. Після закінчення Другої світової острів перебував під контролем США, однак у 1968 році ця територія була повернена Японії. Наразі на Іводзімі розміщена військова база, передає Daily Mail.

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