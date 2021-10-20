Трансгендер впервые в истории США получила самый высокий воинский ранг (фото)

Адмирал Рэйчел Левин рассказала, что ее отец служил в Военно-воздушных силах США во время Второй мировой, и она рада пойти по его стопам.

Помощник министра здравоохранения США Рэйчел Левин во вторник, 19 октября, стала первым открытым трансгендерным четырехзвездным офицером в истории страны. Ее привели к присяге в качестве адмирала Уполномоченного корпуса Службы общественного здравоохранения (PHSCC), сообщает NBC News.

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По данным журналистов, Левин теперь является первым офицером-трансгендером в любой из восьми силовых структур страны, включая армию, флот и военно-воздушные силы.

[ + – ] Рэйчел Левин

"Это знаменательное событие, и для меня большая честь играть эту роль по причине того, какое влияние я могу оказать, и из-за того, какое историческое значение имеет это событие. Я обязана этим (назначением) тем ЛГБТК+ людям, которые были до меня, как известным, так и неизвестным. Пусть это назначение станет первым из многих, которые произойдут в дальнейшем, поскольку мы создаем разнообразное и более инклюзивное будущее", — сказала Левин в речи на церемонии приведения к присяге.

Левин, педиатр, ранее работавшая секретарем здравоохранения Пенсильвании, руководила борьбой с опиоидной эпидемией, материнской смертностью, а работала над иммунизацией несовершеннолетних в регионе. Будучи выпускницей Гарвардского колледжа и Медицинской школы Тулейной она писала научные работы о медицинской марихуане и детской медицине.

На посту руководителя корпуса здравоохранения Левин будет курировать вопросы, связанные с работниками сферы общественного здравоохранения, для реагирования на различные кризисы, начиная от пандемии коронавируса и заканчивая стихийными бедствиями.

По словам офицера, она гордится тем, что пошла по стопам своего отца, который служил в Военно-воздушных силах США во время Второй мировой войны, и других родственников-ветеранов.

Напомним, ранее Сенат США назначил Левин на пост помощника министра здравоохранения и социальных служб. Она стала первой трансгендерной женщиной, когда-либо назначенной на федеральную должность.

До этого сенаторы впервые в истории страны утвердили открытого гея, 39-летнего политика Пита Буттиджича, в должности министра транспорта Соединенных Штатов.