Трансгендер уперше в історії США отримала найвищий військовий ранг (фото)

Адмірал Рейчел Левін розповіла, що її батько служив у Військово-повітряних силах США під час Другої світової, і вона рада піти його слідами.

Помічник міністра охорони здоров'я США Рейчел Левін у вівторок, 19 жовтня, стала першим відкритим трансгендерним чотиризірковим офіцером в історії країни. Її привели до присяги як адмірала Уповноваженого корпусу Служби суспільної охорони здоров'я (PHSCC), повідомляє NBC News.

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За даними журналістів, Левін тепер є першим офіцером-трансгендером у будь-якій з восьми силових структур країни, враховуючи армію, флот і військово-повітряні сили.

[ + – ] Рейчел Левін

"Ця знаменна подія, і для мене велика честь грати цю роль через те, який вплив я можу надати, і через те, яке історичне значення має ця подія. Я зобов'язана цим (призначенням) тим ЛГБТК+ людям, які були до мене, як відомим, так і невідомим. Нехай це призначення стане першим із багатьох, які відбудуться в подальшому, оскільки ми створюємо різноманітне і більш інклюзивне майбутнє", — сказала Левін у промові на церемонії складання присяги.

Левін, педіатр, яка раніше працювала секретарем охорони здоров'я Пенсільванії, керувала боротьбою з опіоїдною епідемією, материнською смертністю, а працювала над імунізацією неповнолітніх у регіоні. Будучи випускницею Гарвардського коледжу і Медичної школи Тулейна вона писала наукові роботи про медичну марихуану та дитячу медицину.

На посаді керівника корпусу охорони здоров'я Левін займатиметься питаннями, пов'язаними з працівниками сфери охорони здоров'я, для реагування на різні кризи, починаючи від пандемії коронавірусу та закінчуючи стихійними лихами.

За словами офіцера, вона пишається тим, що пішла слідами свого батька, який служив у Військово-повітряних силах США під час Другої світової війни, й інших родичів-ветеранів.

Нагадаємо, раніше Сенат США призначив Левін на посаду помічника міністра охорони здоров'я і соціальних служб. Вона стала першою трансгендерною жінкою, коли-небудь призначену на федеральну посаду.

До цього сенатори вперше в історії країни затвердили відкритого гея, 39-річного політика Піта Буттіджіча, на посаді міністра транспорту Сполучених Штатів.