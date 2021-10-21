10-летний мальчик прервал аудиенцию папы Римского, чтобы выпросить у понтифика его шапку (видео)

Ребенок подошел к понтифику, протянул к нему руки и никак не хотел уходить. Головной убор папы Франциска ребенок получил под аплодисменты публики.

Во время еженедельной аудиенции у Папы римского Франциска в Ватикане произошел трогательный случай — 10-летний мальчик подошел к понтифику и попросил у него пилеолус (головной убор кардиналов Римско-католической церкви). Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

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Вначале мальчик вышел на сцену и подошел к Франциску пожать ему руку. Понтифик попросил его присесть рядом на месте по правую руку, которое уступил внимательный кардинал. Но мальчик на этом не остановился. Он подошел к одному из выступающих и подвел к Франциску, указав на его пилеолус.

Под аплодисменты публики, мальчику дали такую же шапочку, после чего он ушел обратно в зал, получив благословение римского первосвященника. После этого папа Франциск отметил, насколько дети непосредственны и свободны.

Напомним, что папа Римский Франциск отреагировал на публикацию, связанную с расследованием случаев сексуального насилия над детьми со стороны священников католической церкви во Франции. Понтифик призвал всех епископов принять все необходимые меры, для того чтобы "подобные трагедии не повторялись"

В итальянском городе Кассано-алло-Йонио продавали мороженое, посвященное Папе Франциску II. Десерт появился после того, как Папа отправил 15 000 порций мороженного заключенным двух римских тюрем.