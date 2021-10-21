10-річний хлопчик перервав аудієнцію Папи Римського, щоб випросити у понтифіка його шапку (відео)

Дитина підійшла до понтифіка, простягнула до нього руки і ніяк не хотіла йти. Головний убір папи Франциска дитина отримала під оплески публіки.

Під час щотижневої аудієнції у Папи римського Франциска у Ватикані стався зворушливий випадок — 10-річний хлопчик підійшов до понтифіка і попросив у нього пілеолус (головний убір кардиналів Римсько-католицької церкви). Про це повідомила пресслужба Ватикану.

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Спочатку хлопчик вийшов на сцену і підійшов до Франциска потиснути йому руку. Понтифік попросив його присісти поруч на місці праворуч, яким поступився уважний кардинал. Але хлопчик на цьому не зупинився. Він підійшов до одного з промовців і підвів до Франциска, вказавши на його пілеолус.

Під оплески публіки, хлопчику дали таку ж шапочку, після чого він пішов назад у зал, отримавши благословення римського первосвященика. Після цього папа Франциск зазначив, наскільки діти безпосередні та вільні.

Нагадаємо, що папа Римський Франциск відреагував на публікацію, пов'язану з розслідуванням випадків сексуального насильства над дітьми з боку священиків католицької церкви у Франції. Понтифік закликав усіх єпископів вжити всіх необхідних заходів, для того щоб "подібні трагедії не повторювалися"

В італійському місті Кассано-алло Йоніо продавали морозиво, присвячене Папі Франциску II. Десерт з'явився після того, як папа відправив 15 000 порцій морозива ув'язненим двох римських тюрем.