В Индии мужчина "надул" своего друга, после чего тот умер

Прямую кишку товарища индус надул с помощью воздушного компрессора. После этого живот "жертвы" стал раздутым, а на следующий день мужчина умер.

В городе Морадабад на севере Индии 23-летний парень умер после того, как его приятель закачал ему воздух в прямую кишку с помощью воздушного компрессора. Об этом сообщает местное издание Gulfnews.

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Журналисты пишут, что инцидент произошел в среду, 13 октября, а на следующий вечер парень умер. Пока что неясно, было ли это преднамеренным убийством или неудачным розыгрышем.

По имеющейся информации, 23-летний Мохаммед Аслам и его друг Фархан чистили одежду друг друга с помощью воздушного компрессора после окончания смены в экспортной фирме в деревне Дханупура. В среду вечером они убирались перед отъездом домой, и в какой-то момент Фархан закачал воздух в прямую кишку Аслама. В результате тот стал плохо себя чувствовать и компаньон отвез его домой.

Дома, однако, состояние Аслама ухудшилось еще сильнее. Его доставили в больницу, где он и умер следующим вечером от травм внутренних органов.

[ + – ] Воздушный компрессор. Иллюстрация

По словам члена семьи умершего по имени Ризван, когда Фархан привез Аслама домой, тому было нехорошо, а его живот был ненормально раздутым.

"Фархан сказал мне, что он разыграл друга и заполнил его прямую кишку воздухом. Аслам умер во время лечения. Мы попросили полицию проверить записи с камер видеонаблюдения и принять меры против Фархана. Мы хотим знать правду", — сказал родственник покойного.

Полиция сообщила о задержании друга жертвы для допроса.

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