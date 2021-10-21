В Індії чоловік "надув" свого друга, після чого той помер

Пряму кишку товариша індус надув за допомогою повітряного компресора. Після цього живіт "жертви" став роздутим, а на наступний день чоловік помер.

У місті Морадабад на півночі Індії 23-річний хлопець помер після того, як його приятель закачав йому повітря в пряму кишку за допомогою повітряного компресора. Про це повідомляє місцеве видання Gulfnews.

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Журналісти пишуть, що інцидент стався в середу, 13 жовтня, а на наступний вечір хлопець помер. Поки що неясно, чи було це навмисним вбивством або невдалим розіграшем.

За наявною інформацією, 23-річний Мохаммед Аслам і його друг Фархан чистили одяг один одного за допомогою повітряного компресора після закінчення зміни в експортній фірмі в селі Дханупура. У середу ввечері вони прибирали перед від'їздом додому, і в якийсь момент Фархан закачав повітря в пряму кишку Асламу. В результаті той став погано почуватися, і компаньйон відвіз його додому.

Вдома, проте, стан Аслам погіршився ще сильніше. Його доставили в лікарню, де він і помер наступного вечора від травм внутрішніх органів.

[ + – ] Повітряний компресор. Ілюстрація

За словами члена сім'ї померлого на ім'я Різван, коли Фархан привіз Аслама додому, тому було недобре, а його живіт був ненормально роздутим.

"Фархан сказав мені, що він розіграв друга та заповнив його пряму кишку повітрям. Аслам помер під час лікування. Ми попросили поліцію перевірити записи з камер відеоспостереження і вжити заходів проти Фархана. Ми хочемо знати правду", — сказав родич покійного.

Поліція повідомила про затримання друга жертви для допиту.

Фокус раніше писав про те, що в Африці камера транслювала потилицю стюарда замість матчу. Виявилося, що стюард подумав, що трансляція матчу була несанкціонованою та спробував її заблокувати.

Нагадаємо також, що в місті Конгсберг (Норвегія) невідомий чоловік, озброївшись луком зі стрілами, убив кількох людей.