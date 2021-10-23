Режиссера "Ералаша" арестовали за изнасилование 13-летнего актера

Илья Белостоцкий уже год находится в заключении после того, как пострадавший написал на него заявление.

Режиссера "Ералаша" Илью Белостоцкого арестовали в Москве по обвинению в изнасиловании 13-летнего актера. Об этом сообщает "Комсомольская правда" ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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Илья Белостоцкий работал режиссером-постановщиком в киножурнале с 2005 по 2014 год, а осенью 2020 года внезапно исчез. Родственники и друзья утверждали, что мужчина слег в больницу, однако, по данным Пресненского суда Москвы, в прошлом октябре его арестовали в рамках уголовного дела о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего. За такое преступление уголовный кодекс РФ предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Как заявил источник, один из бывших актеров заявил в полицию о том, что режисер изнасиловал его в 13-летнем возрасте. Позже правоохранители обнаружили улики, которые подтвердили показания пострадавшего, а также нашли детскую порнографию на компьютере Ильи Белостоцкого. Расследование уже подходит к концу, и вскоре суд должен окончательно решить судьбу обвиняемого.

В официальной биографии указано, что Илья Белостоцкий родился в Челябинске, является племянником художника Артема Белостоцкого. Началу учиться в медицинском вузе, но но после четвертого курса перевелся в институт культуры. В 2001 году поступил на режиссерский факультет ВГИК, а в 2004 его пригласил на работу художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский.

Ранее писали, что Борис Грачевсский скончался в январе 2021 года. Незадолго до смерти 72-летнего худрука "Ералаша" госпитализировали в больницу с коронавирусом, вскоре перевели в реанимацию из-за тяжелого состояния.

Сообщали также, что голливудский актер Алек Болдуин убил оператора и ранил оператора на съемках нового фильма в штате Нью-Мексико. Погибшей оказалась украинка Галина Хатчинс. Оружие должны были зарядить холостыми патронами.