Режисера "Єралашу" заарештували за згвалтування 13-річного актора

Ілля Білостоцький вже рік перебуває в ув'язненні після того, як потерпілий написав на нього заяву.

Режисера "Єралашу" Іллю Білостоцького заарештували в Москві за звинуваченням у згвалтуванні 13-річного актора. Про це повідомляє "Комсомольская правда" посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

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Ілля Білостоцький працював режисером-постановником в кіножурналі з 2005 по 2014 рік, а восени 2020 року раптово зник. Родичі і друзі стверджували, що чоловік потрапив до лікарні, однак, за даними Пресненського суду Москви, в минулому жовтні його заарештували в рамках кримінальної справи про сексуальне насильство щодо неповнолітнього. За такий злочин кримінальний кодекс РФ передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Як заявило джерело, один з колишніх акторів заявив в поліцію про те, що режисер згвалтував його в 13-річному віці. Пізніше правоохоронці виявили докази, які підтвердили свідчення потерпілого, а також знайшли дитячу порнографію на комп'ютері Іллі Білостоцького. Розслідування вже добігає кінця, і незабаром суд повинен остаточно вирішити долю обвинуваченого.

В офіційній біографії зазначено, що Ілля Білостоцький народився в Челябінську, є племінником художника Артема Білостоцького. Початку вчитися в медичному вузі, але тільки після четвертого курсу перевівся в інститут культури. У 2001 році вступив на режисерський факультет ВДІК, а в 2004 його запросив на роботу художній керівник "Єралашу" Борис Грачевський.

Раніше писали, що Борис Грачевсскій помер в січні 2021 року. Незадовго до смерті 72-річного художнього керівника "Єралашу" госпіталізували в лікарню з коронавірусів, незабаром перевели в реанімацію через тяжкий стан.

Повідомляли також, що голлівудський актор Алек Болдуін вбив оператора і поранив оператора на зйомках нового фільму в штаті Нью-Мексико. Загиблою виявилася українка Галина Хатчинс. Зброю повинні були зарядити холостими патронами.