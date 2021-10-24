Сравнимо с падением Эскобара. В Колумбии задержали крупнейшего наркобарона (видео)

В задержании главы "Клана залива" Дайро Усуги принимало участие более 500 силовиков. В ходе задержания один из правоохранителей погиб.

Полиция Колумбии задержала главу крупнейшей группировки "Клан залива" Дайро Усугу по прозвищу Отоньель. Об этом сообщает El Tiempo.

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Военные совместно с полицейскими провели спецоперацию по задержанию главы наркокартеля. В задержании приняло участие более 500 силовиков. Сейчас Дайро Усугу отправили в город Медельин.

[ + – ] Задержание Отоньеля

По словам президента Колумбии Ивана Дука, это операция стала крупнейшим ударом по наркоторговцам за все время. По своей масштабности задержание можно сравнить с "падением Пабло Эскобара в 90-х годах".

Фото: скриншот

В ходе спецоперации по информации Reutres, погиб один правоохранитель.

Картель "Клан залива" состоит из бывших членов террористических организаций. Использует насилие и запугивание для контроля над маршрутами незаконного оборота наркотиков, лабораториями по переработке кокаина, пунктами отправления скоростных катеров и подпольными взлетно-посадочными полосами.

Дайро Антонио Усуга Давид был самым разыскиваемым наркоторговцем в США. За информацию за его местонахождение предлагалось 5 млн долларов. Всего против Отоньеля заведено около 120 уголовных дел.

Напомним, в Колумбии стерилизуют "кокаиновых бегемотов" Пабло Эскобара. Двое бегемотов расплодились в целое стадо и это угрожает местной фауне.

Ранее в Колумбии обстреляли президентский вертолет, за информацию о стрелке предлагают 796 тысяч долларов.