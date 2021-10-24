Порівняно з падінням Ескобара. У Колумбії затримали найбільшого наркобарона (відео)

У затриманні глави "Клану затоки" Дайра Усуги брало участь понад 500 силовиків. В ході затримання один з правоохоронців загинув.

Поліція Колумбії затримала главу найбільшого угруповання "Клан затоки" Дайро Усугу на прізвисько Отоньель. Про це повідомляє El Tiempo.

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Військові спільно з поліцейськими провели спецоперацію із затримання голови наркокартелю. У затриманні взяло участь понад 500 силовиків. Зараз Дайро Усугу відправили в місто Медельїн.

[ + – ] затримання Отоньеля

За словами президента Колумбії Івана Дука, це операція стала найбільшим ударом по наркоторговцях за весь час. За своєю масштабністю затримання можна порівняти з "падінням Пабло Ескобара в 90-х роках".

Фото: скриншот

В ході спецоперації за інформацією Reutres, загинув один правоохоронець.

Картель "Клан затоки" складається з колишніх членів терористичних організацій. Використовує насильство і залякування для контролю над маршрутами незаконного обігу наркотиків, лабораторіями з перероблення кокаїну, пунктами відправлення швидкісних катерів і підпільними злітно-посадковими смугами.

Дайро Антоніо Усуги Давид був найрозшукуваним наркоторговцем в США. За інформацію за його місцеперебування пропонувалося 5 млн доларів. Всього проти Отоньеля заведено близько 120 кримінальних справ.

Нагадаємо, в Колумбії стерилізують "кокаїнових бегемотів" Пабло Ескобара. Двоє бегемотів розплодилися в ціле стадо і це загрожує місцевій фауні.

Раніше в Колумбії обстріляли президентський вертоліт, за інформацію про стрілка пропонують 796 тисяч доларів.