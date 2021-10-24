Полки опустели: в супермаркетах США дефицит продуктов и товаров (фото, видео)

Для преодоления кризиса Белый дом может задействовать бойцов Национальной гвардии.

Жители США жалуются на пустые полки в супермаркетах и дефицит продовольственных товаров. Видеоролик из супермаркета в Нью-Йорке опубликовали на Youtube-канале "News Today".

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По словам журналистов, пустые полки были засняты в супермаркете Astoria.

В подписи к видеоролику говорится, что отсутствие бумажных полотенец и туалетной бумаги навевает местным жителям воспоминания о марте 2020 года, когда в США из-за распространения COVID-19 ввели жесткие карантинные ограничения, и люди массово покупали продукты и товары первой необходимости.

"Интересно посмотреть, какие продукты заканчиваются. Среди них зубная паста и презервативы. Зато украшений для Хэллоуина полно", — добавили авторы видеоролика.

На видео можно увидеть, что в дефиците не только товары первой необходимости, и средства личной гигиены, но и продовольствие.

[ + – ] Дефицит продуктов и товаров в США

Как пишет издание NJNN, пустые полки можно увидеть не только в супермаркетах Нью-Йорка, но и в других магазинах штата Нью-Джерси.

Эксперты успокаивают местных жителей и заверяют, что дефицит товаров и продуктов в магазинах обусловлен нехваткой водителей для перевозки.

"Дело не в том, что товаров нет. Просто они ждут на складе, чтобы их перевезли. Так что если вы покупаете игрушки, у вас может не быть такого большого выбора. Если вы покупаете одежду, у вас может не быть такого большого выбора", — заявил аналитик Карти Пуранем.

Из-за приближения сезона праздников жителей призывают заранее покупать товары местного производства, поскольку из-за увеличения спроса и сроков доставки могут взлететь цены в магазинах.

Пользователи в Twitter устроили флешмоб из-за дефицита продуктов и товаров в супермаркетах. Жители США публикуют фотографии из магазинов и дополняют публикацию хештегами "EmptyShelves" (Пустые полки) или "EmptyShelvesJoe" (Пустые полки, Джо).

[ + – ] Флешмоб из-за дефицита товаров и продуктов в США

[ + – ] Флешмоб из-за дефицита товаров и продуктов в США

[ + – ] Флешмоб из-за дефицита товаров и продуктов в США

[ + – ] Флешмоб из-за дефицита товаров и продуктов в США

Как сообщает CNN, из-за нарастающего кризиса в сфере доставок товаров в Белом доме изучают возможность задействования бойцов Национальной гвардии США.

Представитель Администрации Джо Байдена на условиях анонимности в комментарии журналистам сообщил, что военнослужащих могут привлечь для разгрузки судов, которые ожидают в американских портах. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать слухи о возможном задействовании бойцов Нацгвардии для разрешения кризиса.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита пшеницы в Италии готовятся к резкому подорожанию пасты. Розничные цены на макаронные изделия могут взлететь вверх уже до конца 2021 года, поскольку сильная жара уничтожила часть урожая.

Также ученые предупреждали про дефицит шоколада и кофе в странах ЕС из-за сильной засухи. Специалисты отмечали, что ситуация с продуктами может усугубиться из-за наводнений и наплыва вредителей.