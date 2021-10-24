Полки спорожніли: в супермаркетах США дефіцит продуктів і товарів (фото, відео)

Для подолання кризи Білий дім може задіяти бійців Національної гвардії.

Жителі США скаржаться на порожні полиці в супермаркетах і дефіцит продовольчих товарів. Відеоролик з супермаркету в Нью-Йорку опублікували на Youtube-каналі "News Today".

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За словами журналістів, порожні полиці були зняті в супермаркеті Astoria.

У підписі до відеоролика йдеться, що відсутність паперових рушників і туалетного паперу навіває місцевим жителям спогади про березень 2020 року, коли в США через поширення COVID-19 ввели жорсткі карантинні обмеження, і люди масово купували продукти і товари першої необхідності.

"Цікаво подивитися, які продукти закінчуються. Серед них зубна паста і презервативи. Зате прикрас для Хеллоуїна повно", — додали автори відеоролика.

На відео можна побачити, що в дефіциті не лише товари першої необхідності, і засоби особистої гігієни, а й продовольство.

[ + – ] Дефіцит продуктів і товарів в США

Як пише видання NJNN, порожні полиці можна побачити не тільки в супермаркетах Нью-Йорка, але і в інших магазинах штату Нью-Джерсі.

Експерти заспокоюють місцевих жителів і запевняють, що дефіцит товарів і продуктів в магазинах обумовлений браком водіїв для перевезення.

"Справа не в тому, що товарів немає. Просто вони чекають на складі, щоб їх перевезли. Так що якщо ви купуєте іграшки, у вас може не бути такого великого вибору. Якщо ви купуєте одяг, у вас може не бути такого великого вибору", — заявив аналітик Карті пурану.

Через наближення сезону свят жителів закликають заздалегідь купувати товари місцевого виробництва, оскільки через збільшення попиту і термінів доставки можуть злетіти ціни в магазинах.

Користувачі в Twitter влаштували флешмоб через дефіцит продуктів і товарів в супермаркетах. Жителі США публікують фотографії з магазинів і доповнюють публікацію хештегом "EmptyShelves" (Порожні полиці) або "EmptyShelvesJoe" (Порожні полиці, Джо).

[ + – ] Флешмоб через дефіцит товарів і продуктів в США

[ + – ] Флешмоб через дефіцит товарів і продуктів в США

[ + – ] Флешмоб через дефіцит товарів і продуктів в США

[ + – ] Флешмоб через дефіцит товарів і продуктів в США

Як повідомляє CNN, через наростаючу кризи в сфері доставок товарів в Білому домі вивчають можливість залучення бійців Національної гвардії США.

Представник Адміністрації Джо Байдена на умовах анонімності в коментарі журналістам повідомив, що військовослужбовців можуть залучити для розвантаження судів, які очікують в американських портах. Однак прес-секретар Білого дому Джен Псакі відмовилася коментувати чутки про можливе залучення бійців Нацгвардії для розв'язання кризи.

Раніше повідомлялося, що через дефіцит пшениці в Італії готуються до різкого подорожчання пасти. Роздрібні ціни на макаронні вироби можуть злетіти вгору вже до кінця 2021 року, оскільки сильна спека знищила частину врожаю.

Також вчені попереджали про дефіцит шоколаду і кави в країнах ЄС через сильну посуху. Фахівці відзначали, що ситуація з продуктами може погіршитися через повені і наплив шкідників.